Randy Craig Wolfe, in arte Randy California, è stato un cantautore e chitarrista statunitense e fondatore dello storico gruppo rock americano degli Spirit, formato nel 1967 e che contava nella formazione originale Ed Cassidy (zio acquisito di Randy) alla batteria, John Locke alle tastiere, Mark Andes al basso e Jay Ferguson alla voce e percussioni.

All’età di 15 anni Randy incontra all’interno di un negozio di strumenti musicali a New York Jimi Hendrix intento a provare una Fender Stratocaster, tra i due nasce subito una grande intesa e amicizia che porta il giovane chitarrista californiano a trascorrere un breve periodo nel gruppo di Hendrix di allora: i Jimmy James and the Blue Flames. Fu proprio il leggendario Hendrix a dare il nome d’arte "Randy California" a Randy Craig Wolfe, per distinguerlo da un altro Randy presente nella band di allora, Randy Palmer.

Randy California scompare tragicamente il 2 gennaio del 1997 mentre si trovava alle Hawaii con la sua famiglia: annega nelle acque dell'oceano, risucchiato da una forte corrente d'acqua nel tentativo riuscito di salvare la vita al figlio dodicenne. Ecco alcune delle canzoni più significative della sua carriera con gli Spirit: