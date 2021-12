A Natale siamo tutti più buoni? Per niente: Liam Gallagher, per esempio. Quest'anno ha scritto di essere "Shit faced" su Twitter, ma nel 2017 si esibì in una delle sue migliori performance sul social network.

Tregua con il fratello Noel? Nessun problema, c'era sempre Morrissey da prendere in giro. Liam Gallagher passò una parte del suo Natale di quell'anno scrivendo un "tweetstorm", ovvero una sequenza collegata di tweet- citazioni, all'ex-cantante degli Smiths.

Il tutto iniziò alle 11 e mezza della sera di Natale con questo tweet, in cui Liam augura al collega un "miserable Xmas" - citando indirettamente il classico "Heaven knows I'm miserable now" degli Smiths.

Miserable Xmas to morrisey as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 25, 2017

La sequenza si mise quindi a citare alcuni testi degli Smiths e finì 45 minuti dopo, quando era mezzanotte e un quarto di Santo Stefano.

