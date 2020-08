Mika: la sua carriera in 10 hit

Tanti auguri, Mika! Il cantautore e showman libanese - ma naturalizzato britannico - compie oggi 37 anni. Nato a Beirut nel 1983 da madre libanese e padre statunitense, Michael Holbrook Penniman Jr. (questo il suo vero nome) ad appena un anno si trasferì in Europa insieme alla sua famiglia, per fuggire dalla guerra civile libanese. Cresciuto a Parigi, all'età di nove anni si trasferì a Londra e qui cominciò a frequentare il Royal College of Music. Nel 2006 un discografico resta colpito dalla sua voce, dopo aver ascoltato alcuni brani pubblicati su MySpace: nell'autunno del 2007 esce "Grace Kelly", il primo singolo. La prima di una lunga serie di hit: le abbiamo raccolte nelle pagine a seguire.