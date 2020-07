Jennifer Lopez compie oggi 51 anni - e se li porta benissimo. La sexy popstar, nata a New York il 24 luglio del 1969, salì alla ribalta all'inizio degli anni '90, recitando come attrice in una serie di telefilm. Il debutto nel mondo della musica arrivò nel 1999: con il singolo "If you had my love" volò subito al primo posto della classifica statunitense (e ottenne ampi successi anche al di qua dell'Atlantico). Fu solo il primo di una lunga serie di successi. Oggi, nel giorno del suo compleanno, abbiamo messo insieme quelli che secondo noi sono i video più sexy tra tutti quelli pubblicati fino ad oggi da JLo: buona visione!