Edward Lodewijk Van Halen, alias Eddie Van Halen (nato il 26 gennaio del 1955) è una vera icona della chitarra elettrica. Rocker, innovatore sia a livello tecnico che tecnologico, personaggio scatenato e imprevedibile, con tutto il corollario da rockstar, ma anche il genio che ne consegue.

In attesa che i Van Halen decidano cosa fare della propria carriera, noi abbiamo deciso di festeggiare il suo compleanno con una carrellata di quelli che alla redazione paiono i suoi 10 assolo più indimenticabili... il quoziente soggettivo non manca, ma l'oggettività non è certo in vacanza!

Buon ascolto dunque...