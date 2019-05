Le canzoni preferite di Billy Joel secondo Billy Joel

Il 9 maggio 1949 nasce nel quartiere del Bronx e cresce in quello di Long Island, a New York, Billy Joel. E’ un cantautore dall’enorme successo per una trentina di anni, dagli inizi degli anni settanta fino al 1993 quando pubblica il suo ultimo album “River of dreams”.

Da lì in poi non scriverà più nuove canzoni e si dedicherà all’attività concertistica. In una intervista Joel ha spiegato la decisione di non incidere più nuovi brani dicendo di avere scritto tutto quello che poteva scrivere e che avrebbe potuto solo ripetersi.

Tra i suoi grandi successi, si possono citare “Piano Man” e “New York state of mind”, per proseguire con “Just the way you are”, “Honesty”, “You may be right” e “Allentown”. Noi, per festeggiare il suo compleanno abbiamo voluto lasciare a lui la parola. Queste a seguire sono le canzoni di Billy Joel preferite da Billy Joel.