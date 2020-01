Buon compleanno, Mr. Stipe... e grazie di tutto

Compie oggi 60 anni John Michael Stipe. Fino al 21 settembre 2011 era il cantante dei R.E.M. Quel giorno, la band che ebbe il merito di portare la musica indipendente ai vertici delle classifiche di vendita, si sciolse. Da allora Stipe non ha intrapreso nessun progetto di stampo musicale, solo qualche apparizione qua e là sempre legata a celebrare qualche amico o per perorare qualche buona causa. Non sappiamo se in futuro tornerà a tempo pieno dietro un microfono. Quel che sappiamo è che è stato un grande e carismatico frontman. Lo celebriamo oggi ricordando alcune sue collaborazioni al di fuori della famiglia R.E.M.