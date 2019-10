Compie gli anni oggi Alfred Matthew Yankovich (nato il 23 ottobre 1959), meglio noto come "Weird Al" ("Al lo strano"): attore, cantante, imitatore, fisarmonicista, regista, musicista, compositore, produttore, ha pubblicato il suo promo singolo nel 1979 ("My Bologna", una parodia di "My Sharona" degli Knack) ma ha visto la sua popolarità crescere in maniera esponenziale dopo la nascita di MTV. Dovrà aspettare fino al 2014 per arrivare primo in classifica con un album (il suo quindicesimo, "Mandatory fun"), ma nel frattempo realizzerà una serie di parodie musicali indimenticabili. Qui di seguito, ecco quelle che abbiamo scelto per voi.