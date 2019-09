I duetti del King Ink, Nick Cave: da Johnny Cash a Debbie Harry, fino a PJ Harvey

Sul passaporto c'è scritto Nicholas Edward Cave, ma lo conosciamo tutti fin dai tempi dei Boys Next Door come Nick Cave - alias King Ink, il Re Inchiostro.

Questo artista integerrimo, dalla personalità unica e inconfondibile, è nato nella lontana Warracknabeal (Victoria, Australia) il 22 settembre del 1957 e si è formato musicalmente nella scena punk/post punk di Melbourne degli anni Settanta.

Le sue avventure musicali - dai già citati Boys Next Door, passando per i Birthday Party, i Bad Seeds, i lavori solisti, il progetto Grinderman - hanno sempre riscosso ottimi consensi e non hanno mai tradito la sua peculiare poetica. Per non parlare della sua voce e di una capacità di mettere insieme parole e immagini che pochi altri hanno.

In occasione del suo compleanno vogliamo omaggiarlo rievocando i suoi duetti più speciali: non sono moltissimi, ma lasciano il segno!