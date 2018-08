Alzi la mano chi, fra i non adolescenti e giovanissimi, non si è mai trovato - fra la fine degli Ottanta e l'inizio degli anni Novanta - a cercare nella selva dei canali locali più improbabili (infestati da televendite di spray per far ricrescere i capelli, beveroni dimagranti e fialette a base di estratti d'ostrica per aumentare la potenza sessuale maschile) il piccolo logo di MTV, che garantiva qualche ora di video musicali altrimenti impossibili o quasi da vedere...

Erano ovviamente altri tempi e in Italia MTV arrivava solo grazie ad accordi di emittenti regionali che si erano assicurate la possibilità di trasmettere il segnale di MTV Europe per 6 ore al giorno (e il tutto accadeva a diverso tempo dal lancio del canale negli Stati Uniti, peraltro). Ma scoprire video, band, artisti in quel modo era un'esperienza da batticuore (che a volte lasciava anche l'amaro in bocca... non sempre passavano cose che piacevano, ovviamente): la mattina presto, prima di andare a scuola, si smanettava col telecomando e si faceva, nelle giornate buone, un piccolo pieno di musica che bastava per superare la mattinata almeno.

MTV nacque negli USA proprio il 1 agosto del 1981 e per ricordarla così come era (ora il taglio è radicalmente cambiato e la musica non ha praticamente più spazio nei palinsesti), vi proponiamo i primi 10 video in assoluto trasmessi dall'emittente. Un tuffo a bomba in quell'età che ora pare così ingenua, fra la fine dei Settanta e i primissimi Ottanta. Fra Buggles, Pretenders, Ph.D, Styx, Who e Todd Rundgren ce n'è davvero per tutti i gusti.

Enjoy...