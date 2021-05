Rettore, Elton John e Frank Sinatra: quel curioso triangolo

1981. Donatella Rettore è all'apice della sua carriera: dopo aver fatto il botto con "Splendido splendente" e "Kobra", la cantautrice di Castelfranco Veneto sforna il suo quinto album in studio, "Estasi clamorosa".

Il disco è trainato dal successo di "Donatella", primo singolo estratto, canzone con la quale la Rettore si aggiudica la vittoria assoluta al Festivalbar di quell'anno riuscendo ad avere la meglio su agguerriti concorrenti come i Pooh di "Chi fermerà la musica", il Vasco di "Siamo solo noi", la Loredana Berté di "Ninna nanna" e il Cattaneo di "Una zebra a pois". Le vendite sono dalla sua parte: "Estasi clamorosa" riesce a spingersi oltre i successi dei precedenti "Brivido divino" e "Magnifico delirio", conquistando il disco d'oro.



Tra gli 11 brani contenuti all'interno del quarto album di inediti di Rettore figura anche "Remember", con testo di Bernie Taupin e musica di Elton John. "'Remember' è una composizione inedita di Elton John riservata esclusivamente per Rettore", si legge nella copertina interna del disco. Attenzione: composizione inedita riservata esclusivamente per Rettore, dunque non si tratta di una semplice cover. A differenza delle altre canzoni che compongono la tracklist di "Estasi clamorosa", edite da Ariston, Senso Unico Edizioni Musicali e Casa Musicale S. Cecilia, "Remember" - della quale qui sotto potete ascoltare la demo cantata proprio da Elton John - è edita da Intersong Italiana Edizioni Musicali.





Al 1981 una composizione inedita lo è davvero, "Remember": quella contenuta all'interno di "Estasi clamorosa" e interpretata da Rettore è l'unica versione della canzone scritta da Elton John e Bernie Taupin che sia mai stata pubblicata. Ma la voce di "Kobra" non sarebbe la prima a registrare "Remember". Un'altra voce, oltre a quella del suo autore, lo avrebbe fatto prima di lei. E che Voce: quella di Frank Sinatra. Come riferisce l'attento sito italiano dedicato ad Elton John

, infatti, il cantautore britannico e Bernie Taupin avrebbero scritto "Remember" tra il 1976 e il 1978 per il crooner americano, che avrebbe inciso il brano nel luglio del 1978 (dunque tre anni prima della pubblicazione del disco della Rettore) ai TBS Studios di Burbank, in California, insieme ad altri due brani.

E tuttavia, Sinatra non sarebbe stato particolarmente entusiasta di quella performance e per questo motivo avrebbe scartato "Remember": i nastri di quella session sono stati riscoperti nel 2002. Pur non restando soddisfatto della performance in studio, The Voice decide di far ascoltare la canzone al suo pubblico e la inserisce nella scaletta del tour del 1978-1979, cantandola almeno una quindicina di volte. Di una di queste performance esiste anche un bootleg grazie al quale è possibile ascoltare la versione di Sinatra di "Remember":.

Non ci è dato sapere come abbia fatto Rettore a procurarsi questa canzone inedita di Elton John e del suo fedele collaboratore Bernie Taupin. Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 la cantautrice aveva ricercato il successo anche all'estero, pubblicando alcuni singoli in Germania, in Portogallo e in Francia; stando a quanto lei stessa ha dichiarato, Rettore era solita partecipare a trasmissioni televisive straniere insieme ad artisti internazionali quali gli Abba e lo stesso Elton John. Quest'ultimo, sempre secondo quanto racconta la cantautrice, le avrebbe fatto pure frequentare la scuola di mimo dell'attore londinese Peter Brook: sarebbe nata dunque in questo periodo la collaborazione tra i due per "Remember"? Una cosa è certa: alla luce di tutto questo, "Remember" non sarebbe da considerarsi una composizione inedita di Elton John riservata esclusivamente per Rettore.Ad ogni modo, successivamente alla pubblicazione di "Estasi clamorosa" Rettore tornerà a cimentarsi nuovamente con il repertorio di Elton John. Lo farà nel 1983, quando inciderà per l'album "Far West" una sua versione di "Sweetheart on parade", canzone firmata dall'autore di "Your song" e originariamente incisa da Albert Hammond nel 1982. Non ha invece a che vedere direttamente con Elton John "This time", brano che Rettore interpreterà nel 1982 e che porta la firma di Gary Osborne (noto ai più per aver collaborato con John proprio in quel periodo) e Richard Kerr.