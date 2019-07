8 anni senza Amy Winehouse: 10 canzoni che raccontano la sua storia

Quando pensi a Amy Winehouse, te la immagini sul palco del locale londinese che ospitò le riprese del video live del tour di "Back to black", lo Shepherds Bush Empire, con indosso quel vestitino grigio perla e con i lunghissimi capelli neri avvinti lungo la spalla sinistra come un'edera, circondata dai suoi musicisti e dai coristi di colore, come una diva soul degli anni '50. Una diva soul lo era davvero, la cantautrice britannica: cresciuta a pane, Sarah Vaughan e Dinah Washington, con le sue canzoni Amy riuscì a far rinascere il genere, spianando poi la strada alle varie Duffy, Caro Emerald, Lana Del Rey e Paloma Faith. La voce bianca che flirtò con la black music, verrebbe da dire.



Sono passati otto anni dalla sua scomparsa, ma il ricordo di Amy Winehouse è ancora vivo nei suoi fan.



Amy Winehouse moriva il 23 luglio del 2011 nella sua casa al numero 30 di Camden Square, a 27 anni, per un'intossicazione da alcol che le bloccò la respirazione. In questa gallery ripercorriamo la storia della cantautrice con 10 sue canzoni.