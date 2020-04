I R.E.M. compiono 40 anni

il 5 aprile 1980 una band, allora senza nome, suonò ad un party in una chiesa sconsacrata di Oconee Street, nella città universitaria di Athens, Georgia. Due settimane dopo avrebbero scelto il nome R.E.M., pubblicando poi una cassetta, un singolo ed un EP, fino ad arrivare all'uscita del primo album "Murmur" Il 12 aprile 1983, per la IRS records di Miles Copeland, fratello di Stewart dei Police.

Sarebbero diventati "La più grande band indipendente del mondo", come li definì qualcuno: pubblicarono per la major Warner dall'88, all'inizio degli anni '90 furono una delle band più popolari del pianeta, ma senza mai perdere uno spirito diverso, che li spinse diverse volte a fare scelte controconcorrente per mantenere la propria identità. Per esempio non andare in tour nel periodo di maggior successo, nel '91-92. O quella di sciogliersi 31 anni e 80 milioni di copie dopo, nel 2011, quando avrebbero potuto andare avanti ancora senza problemi. "Si lascia una festa quando è ancora divertente", commentò Michael Stipe.

Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills e Bill Berry hanno dato vita a un gruppo tra i più influenti e importanti di questi decenni, e la loro eredità è mantenuta in vita dalle ristampe e dalle operazioni di riscoperta del catalogo, che periodicamente vengono proposte dopo il 2011.

Di quella storica sera ad Athens rimangono solo alcune foto, come questa pubblicata dalla band nella sua newsletter, per ricordare l'evento:

Noi festeggiamo il loro compleanno con la musica che pubblicarono mella primissima fase, dal loro primo singolo per la Hib-Tone Records a quella per la I.R.S. records, l’etichetta indipendente per la quale hanno inciso prima di legarsi alla major Warner.