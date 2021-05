Il Battiato che non ti aspetti. Il successo negli Anni '70 e '80 con la trilogia "L'era del cinghiale bianco", "Patriots" e "La voce del padrone", che superò il milione di copie vendute. Certo. Ma prima di quei dischi, e prima della serie di lavori sperimentali degli Anni '70, il cantautore siciliano - scomparso all'età di 76 anni - provò a farsi conoscere attraverso una serie di 45 giri. Il primi uscirono nel 1965. Abbiamo raccolto le sue "canzoni segrete" in questo listicle. Cliccate su avanti per ascoltarle.