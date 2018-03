Si parlava da un po' di una celebrazione per il trentennale della nascita dei Take That, la boy band fondata a Manchester nel 1989, e adesso pare arrivare la conferma da un'intervista a Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, tre dei cinque componenti originari della band. Ci saranno una compilation di successi, un greatest hits, prevista per il mercato natalizio, e probabilmente un tour il prossimo anno. Nel greatest hits saranno incluse tre nuove canzoni, inedite, mentre per il tour il progetto è di toccare i territori mai visitati in precedenza dai Take That, ad esempio il Sudamerica.

Resta in sospeso la partecipazione degli altri due componenti dei Take That, Robbie WIlliams e Jason Orange: anche loro parteciperanno alle celebrazioni?