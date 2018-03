Bertrand Cantat, torna a far discuture la Francia. Il festival francese Papillons de nuit, a Laurent-de-Cuves, ha inserito in cartellone per il 18 maggio il progetto Bertrand Cantat X Amor Fati, dell'ex cantante e chitarrista dei Noir Désir. Ed è partita una petizione su Change.Org per chiedere la sua rimozione dalla line-up: al momento è firmata da ben 68.000 persone.

Il motivo è la sua storia: Cantat nel 2004 venne condannato per l'omicidio della compagna Marie Trintignant. Il 16 ottobre 2007 Cantat uscì di prigione in regime di libertà condizionata. Già qualche anno le proteste avevani costretto la storica rivista Les Inrockuptibles a scusars per averlo messo in copertina.

In questo caso il festival, invece si sta rifiutando di tornare sui suoi passi, sostenendo che l'unico criterio di scelta è quello artistico.