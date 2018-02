Discograficamente fermo a "How Big, How Blue, How Beautiful", il progetto guidato da Florence Welch potrebbe presto tornare a far parlare di sé: come dichiarato dall'amministratore delegato della Virgin Records Ted Cockle a Binaural, i Florence and the Machine sarebbe pronti a pubblicare un nuovo album di inediti prima della fine dell'anno.

Interrogato su quali siano i prossimi progetti che impegneranno l'etichetta fondata nel 1972 da Richard Branson insieme a Simon Draper, Nik Powell e Tom Newman, Cockle ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di ricevere nuova musica da Florence + The Machine, Blossoms, CHVRCHES, James Bay e Shawn Mendes".

A corroborare l'ipotesi ventilata dalla dichiarazione di Cockle c'è un'informazione presente nel sito ufficiale di Sally Herbert, storica collaboratrice della band britannica: nella sua pagina biografica, l'artista dichiara di aver completato le partiture di archi utilizzate dal gruppo per la realizzazione del nuovo album.

Ufficialmente i Florence and the Machine non hanno ancora fatto cenno a una nuova pubblicazione: gli unici impegni per la formazione della Welch riguardano per il momento la sola attività dal vivo, con due date confermate in Polonia e Germania in programma per la prossima estate.