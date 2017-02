Continua la polemica tra il cantante di "Blond" e i Grammy. A novembre aveva rivelato al New York Times di non avere sottoposto i suoi due dischi del 2016 (era uscito anche "Endless") ai premi dell'industria musicale, che avranno luogo questa notte a Los Angeles. "L'istituzione certamente ha un'importanza nostalgica, ma non rappresenta pu più la gente come me, e quello in cui crediamo", avea detto Ocean.

Nei giorni scorsi il produttore e l'autore principale dello show, rispettivamente Ken Ehrlich e David Wild, gli avevano risposto ricordando la sua fallimentare esibizione del 2013 ai Grammy, e sostenendo che Ocean si era mostrato rigido, non comprendendo le dinamiche dello spettacolo.

Questa notte, Ocean ha risposto nuovamente con il suo mezzo preferito, un post su Tumblr, in cui ha mantenuto salda la sua visione: i Grammy sono vecchi.

Ocean rivela di aver considerato una partecipazione, con un tributo a Prince. "Ma poi ho capito che il miglior tributo che gli potevo fare era essere coerente con quello che sono", ha spiegato Ocean. Prima della staffilata finale: "Vincere un premio televisivo non battezza il mio successo, ci ho messo un po a capirlo. Ma credete a chi guarda solo le migiori performance il giorno dopo su YouTube: Il vostro show fa dormire la gente"