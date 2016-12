Il duo elettronico di dj/produttori formato da Alex Pall e Andrew Taggart, ossia i Chainsmokers, sarà in Italia per una data unica a giugno, nell'ambito del Milano Summer Festival.

Questi i dettagli:

THE CHAINSMOKERS + guests

28 GIUGNO 2017

MILANO SUMMER FESTIVAL IPPODROMO SNAI - SAN SIRO

Posto unico: 35 euro + diritti di prevendita

Biglietti in vendita su iovado.club dalle ore di 12:00 di venerdì 16 dicembre; disponibili su ticketone.it dalle ore 12:00 di sabato 17 dicembre e dalle ore 12:00 di domenica 18 dicembre in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.

Inoltre il prossimo 13 gennaio è stata annunciata a sorpresa l'uscita della versione vinile di "College EP" (già disponibile in versione fisica e

digitale) che contiene il singolo attualmente in rotazione "Closer (feat. Halsey)" (2 platino), "Don't Let Me Down (feat. Daya)" (quadruplo

platino),"Setting Fires (feat. XYLØ), oltre a "Inside Out (feat. Charlee)" e "All We Know (feat. Phoebe Ryan)" (oro).