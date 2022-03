Rolling Stones, "capelloni drogati e pericolosi"

Sul modello dei libri pubblicati più di vent'anni fa da Rosario Bersanelli ("Così si leggevano i Beatles", primo e secondo volume) Alberto Pallotta si dedica ai Rolling Stones e ci propone, come da sottotitolo, "eccessi e successi della più grande rock'n'roll band del mondo descritti dalla stampa italiana".

Il fatto è, però, che mentre Bersanelli aveva fatto ampio ricorso a ritagli di giornale collezionati nel tempo, Pallotta ha compiuto la sua (peraltro encomiabile) ricerca attingendo agli archivi, presumo digitali, di pochi quotidiani - "Corriere della Sera", "L'Unità", "La Repubblica", "La Stampa", "Corriere d'Inormazione" e "Stampa Sera" e un occasionale "Fatto Quotidiano" - e quindi nel suo libro non ci sono, oltre ad altri quotidiani nazionali ("Il Giornale", "Il Messaggero".) nemmeno i rotocalchi e la stampa specializzata: e in un libro del genere l'assenza, per dirne uno solo, di "Ciao 2001" è assolutamente imperdonabile.

Anche così, comunque, il materiale raccolto è interessante, specialmente quello più datato, risalente a quando i giornalisti italiani consideravano gli Stones alla stregua di cinque capelloni drogati e pericolosi.

Franco Zanetti