“An evening with Silk Sonic” soul-funk piacione e ben realizzato da Mars & .Paak

Non si può certo dire che l'operazione Silk Sonic, la joint venture retromaniaca di Bruno Mars e Anderson .Paak, non sia stata ben costruita.

I tempi, i singoli, l'immagine coordinata, le rare comparsate e i video promozionali sono da manuale della discografia old fashion. Tre singoli in nove mesi e ora finalmente il disco. Del resto, dall'art della copertina fino all'ultima nota, tutto profuma di quel soul funk che i due riescono a rendere meno retrò grazie alla loro ironia e freschezza nel porsi.

Welcome to the Silk Sonic world

Eccoci allora all'ascolto dell'album che, seppur breve – nove tracce di cui tre già note e una intro - non delude le aspettative di coloro che era rimasti con l'acquolina in bocca dopo i vari singoli.

La grande forza di Bruno Mars & Anderson .Paak è quella di ricreare un vero e proprio mondo sonoro di soul-funk che trae origine dal suono Motown e soprattutto da gruppi vocali come i Defonics, Stylistics o più dance come gli O'Jays o The Whispers da cui i nostri hanno estratto a piene mani, melodie, beat e ritornelli.

Il mondo sonoro di cui sopra viene presentato da Bootsy Collins – mitico bassista che suonò con James Brown e i Parliament, qui usato da padrone di casa, un po' mentore e un po' mascotte - nella breve intro che apre il disco.

Da qui in poi si susseguono otto canzoni splendidamente suonate, cantate e prodotte (il che oggi non è sempre così scontato, specialmente in un pop mainstream da classifica mordi e fuggi). Oltre ai singoli che ormai abbiamo sentito e risentito, tra Motown e Philly sound, Bobby Womack e Teddy Pendergrass ma con più ironia (specie nell'ultimo singolo “Smokin' out the window”) vanno segnalate la languidissima “After last night” con Thundercat e il già citato Collins, la classica ballad r&b scritta da Babyface con una gran performance vocale di Brunino (“Put on a smile”) e il funkettone un po' più tirato “777” che sfido a chiunque di voi ad ascoltare stando fermo sulla sedia. .

Più Mars che .Paak

Si scrive Silk Sonic, ma si legge Bruno Mars (feat. Anderson .Paak) e non solo perché dei due, Mars è quello che ha più successo, ma perché in realtà sua è la produzione del disco e suo è il dna dentro ogni canzone del disco.

Questo non vuol dire che il contributo di Anderson .

Paak sia marginale, tutt'altro. Il rapper di Oxnard – che ha fatto bene i suoi calcoli, entrando nel progetto - ha dalla sua il grande eclettismo che lo fa star bene in qualunque situazione, ha stile nel cantato e soprattutto il suo drumming è ciò che di fatto differenzia queste canzoni dai tanti pezzi seventies a cui si ispira. .

Perché, va detto, agli amanti della black music “An evening with...” non dirà niente di nuovo, anzi, i più appassionati si divertiranno a trovare citazioni più o meno palesi a canzoni, melodie e ad atmosfere già conosciute.

Tuttavia, il disco è realizzato molto bene, Mars & co. sanno essere piacioni e paraculi come pochi, ma hanno anche le carte giuste per poterselo permettere. E quindi non è così assurdo pensare che questo disco ci farà compagnia con i vari singoli fino a tutta estate 2022.

La canzone da playlist

La punta di diamante del disco è “Fly as me”, un pezzo in puro stile p-funk à la George Clinton in cui finalmente anche Anderson .Paak può mettere in mostra tutte le sue doti di performer-rapper contemporaneo. A un certo punto fa anche capolino il beat dell'intro di “Rappers' delight”. Irresistibile.