Carmen Consoli racconta il suo e il nostro mondo in dieci canzoni

“Volevo fare la rockstar” è un album complesso, ma allo stesso tempo diretto e senza filtri. Carmen Consoli (leggi qui la nostra intervista) racconta la sua storia, i sogni che l’hanno alimentata e che continua a mettere al primo posto rispetto all’ “anima in carriera”, ma anche le paure e le ansie che il pianeta si trasformi sempre di più in giungla.

Lo fa, dopo una pausa di sei anni da “L'abitudine di tornare”, con la voce di una donna, di un’artista, di una madre. E proprio come le grandi cantautrici che hanno lasciato segni indelebili nella storia della musica, oltre a raccontare la propria dimensione personale, riesce anche a fotografare il tempo: quello delle faide e di Cosa Nostra, in quei tumultuosi anni ’80 in cui è cresciuta, e anche il contemporaneo, fra negazionisti ed estremisti senza empatia.

Un racconto personale e collettivo

Parte dal suo piccolo e sfonda nella narrazione collettiva dei sentimenti e della storia di questo Paese. La title track ne è un esempio lampante. “Armonie numeriche” è dedicata al padre che torna a raccomandarle “impegno e coerenza”, mentre “Le cose di sempre” è una lettera al figlio Carlo in cui l’artista gli spiega il valore delle cose, il rispetto dovuto all’altro e alla natura, valori difficili da fare propri in una società che appare disgregata. C’è l’indignazione civile da “democratica arrabbiata”, scandita con l’ironia del brano “Mago magone”, ma anche il timore del ritorno di un nuovo buio come in “L’uomo nero”: Consoli, in dieci canzoni, ripercorre la sua storia e arriva fino a oggi, denunciando gli attentati alla libertà a cui assistiamo tutti i giorni. È un album a più strati, ricco di vita e politico, nel senso alto del termine.

Il suono raffinato della Catania rock

Da un punto di vista musicale, la scrittura del progetto è particolarmente varia, ricca di spunti e suggestioni diverse che affondano le radici in un rock raffinato.

Le armonie sono complesse, spesso hanno lunghi spazi d’espressione in cui le chitarre elettriche di Massimo Roccaforte si muovono libere. Il suono è pulito ed efficace grazie anche alla Rickenbacker 12 corde che, affiancata alla chitarra acustica della cantautrice siciliana, regala un pianeta sonoro dagli echi passati, ma allo stesso tempo moderni. Un suono in bilico nel tempo che rafforza il peso delle parole. I riff di basso di “Sta succedendo”, il sound surf in “Mago magone”, il bolero anni trenta e le orchestre anni cinquanta ricche di legni e strumentini in “Le cose di sempre”, i suoni caraibici di “Armonie numeriche”, le citazioni ai Beatles, ai R.E.M. e ai Pixies, rendono il disco spesso e potente.

Consoli rievoca musicalmente diversi decenni, riprende le radici indomabili della sua Catania rock, paragonata a Seattle negli anni ’90, e frulla tutto in un mix personale riconoscibile, quello che l’ha portata a essere una figura di spicco della musica italiana. L’album denota una cura del dettaglio assoluta che parte dalla cover, passa per le foto scelte e arriva fino all’incastro delle parole e alle melodie. È uno dei progetti più consistenti e pregni che l’artista abbia mai sfornato, un album di istantanee precise che non hanno la fallace ambizione di scalare le classifiche, ma di essere ascoltate e di rimanere nel tempo, ridando il giusto peso alla coerenza delle parole.