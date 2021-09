José González, una valle chiamata casa

Come spesso succede, i tipi da tenere d’occhio sono quelli più tranquilli. Uno come José González, ad esempio. Svedese atipico, tanto nel nome quanto nel bagaglio espressivo che porta con sé. I toni morbidi della voce e le note pizzicate della chitarra, combinate con un dottorato di ricerca in biochimica e un folto barbone nero, ne fanno una figura a metà tra un moderno menestrello e un raffinato incantatore dai modi gentili.

Cartoline del presente

Portatore sano di un concetto quanto mai tangibile di multiculturalità - José è nato a Göteborg da genitori argentini fuggiti dal loro paese dopo il colpo di Stato militare del 1976 - il musicista ha sviluppato negli anni, prima nella forma elettronica in trio con i Junip e poi in acustico da solista, un legame quasi simbiotico con la sua chitarra classica, attraverso un animo sensibile in grado di far dialogare mondi apparentemente distanti.

Così, al suo quarto album in solitaria, diciotto anni dopo il debutto di “Veneer”, in “Local Valley” González riunisce tutta la sua composita geografia, a nord e a sud dell’equatore, in un susseguirsi di melodie carezzevoli sostenute da suoni ambientali, sintetizzatori e arpeggi brulicanti. Seguendo così il proprio mood, l’album continua l’esplorazione dell’artista in bilico tra riflessioni personali e fotografie del presente - non da ultimo, le considerazioni sui cambiamenti climatici e l’emergenza sanitaria, che in breve hanno cambiato di peso la nostra quotidianità.

Nelle parole del suo autore, il nuovo disco prosegue seguendo un solco già tracciato: “È una naturale continuazione degli stili che ho aggiunto negli anni sia da solo che con i Junip. Ho deciso di scrivere canzoni sulla stessa linea delle mie vecchie composizioni: brevi, melodiche e ritmiche, un misto di cantautorato folk classico e canzoni con influenze dall’America Latina e dall’Africa. È più aperto rispetto ai miei lavori precedenti, ma non per questo meno personale. Al contrario, mi sento più a mio agio che mai dicendo che questo album riflette me e i miei pensieri in questo momento”.

Canzoni di imperturbabile serenità

Le tredici tracce di “Local Valley” presentano quindi un fingerstyle delicato, capace di espandere in qualche modo il tempo e perfino di sospenderlo con un'incantevole grazia. Tra rapidi bozzetti acustici e una serenità quasi imperturbabile, González scivola tranquillo sui tam tam ritmici di “Head on” e sul pensieroso candore di “Visions” e di “Horizons”, mentre in “Lilla G” si colora di tropicalismi e in “En stund pâ jorden” sussurra in svedese le meraviglie del mondo. Una quiete solo in apparenza risolta che sulle note dell’iniziale “El invento” è pronta a incrinarsi in un testo in spagnolo carico dei contrasti di incanto e orrore a cui ormai ci siamo ogni giorno sempre più abituati. Ancora, in “Line of fire” - già presente nella fortunata serie Breaking Bad - il musicista riprende in proprio uno dei brani simbolo del canzoniere dei Junip spogliandolo del suo groove sintetico, mantenendone tuttavia lo stesso irrequieto intimismo ("Se messo alla prova / Faresti un passo indietro dalla linea di fuoco?").

Una mite malinconia tra folk e bossa nova

Aprendo in questo modo un dialogo tra la tradizione latina e il gusto scandinavo per il pop, il cantante e chitarrista tramite tre differenti lingue e un senso quasi estatico di mite malinconia crea un ideale punto di contatto tra la Svezia e l'Argentina, passando per Nick Drake e Cat Stevens. Registrato in solitaria, “Local Valley” riesce così a creare equilibri tra micro e macrocosmi al ritmo di folk e bossa nova, con una poetica insieme rassicurante e meditativa, eppure carica di dubbi esistenziali. Con il suo strimpellare ipnotico, José González non smette di arrovellarsi su un futuro alquanto incerto, senza mai perdere un briciolo di quella luccicanza che sembra pervaderlo dal profondo.