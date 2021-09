Un disco di remix di Lady Gaga è pur sempre un disco di remix di Lady Gaga

Ora però la carne al fuoco comincia ad essere un po' troppa. Insomma, pensateci. Prima il nuovo album di inediti dopo quattro anni, "Chromatica", uscito in pieno lockdown: il ritorno all'elettropop degli esordi dopo la parentesi folk di "Joanne".

Poi, a giugno, la nuova versione di "Born this way" per il decennale del disco con il quale nel 2011 dimostrò di non essere l'ennesima meteora, ma un'artista destinata a scrivere pagine importanti della storia del pop. L'annuncio del nuovo album congiunto con Tony Bennett a sette anni da "Cheek to cheek": "Love for sale", tutto dedicato al compositore americano Cole Porter, arriverà nei negozi il 1° ottobre, un paio di mesi prima dell'uscita di "House of Gucci", il film - girato in gran parte a Roma la scorsa primavera - nel quale la .popstar interpreta Patrizia Reggiani. Poteva anche bastare. Ma si sa, a Gaga piace esagerare.

Camaleontica o disorientata?

La notizia dell'uscita di un disco di remix di "Chromatica" era nell'aria già da tempo, tra i fan. Complici i sibillini post sui social dei più stretti collaboratori della signorina Germanotta (a partire dal produttore BloodPop). Alla fine è stata lei a confermare le indiscrezioni: "The Cromatica remix album is so f*cking fuego. Music is life", ha twittato. Camaleontica e versatile, a volerla vedere in positivo. Confusa e disorientata, a voler essere più critici. Quando si parla di Lady Gaga, il limite è labile. È così da sempre e chi ha seguito la carriera della voce di "Bad romance" fin qui lo sa: c'è qualcuno, nel pop, che ha sperimentato e sparigliato le carte più di lei, in quest'ultima decade? Al di là dei risultati, che non sono sempre stati all'altezza delle aspettative, la risposta è: no. E se non vi convince, ripassate.

Eclettica

È proprio quell'ecletticità che Gaga sembra voler sottolineare nelle quattordici tracce che compongono la tracklist di "Dawn of Chromatica", le cui lavorazioni hanno visto 17 dj e produttori rimettere mano ai brani dell'album uscito lo scorso anno.

Sono tutti poco noti al pubblico mainstream. Tranne qualche eccezione. Arca, ad esempio, già dietro agli ultimi dischi di Björk e mente del suono di FKA Twigs, remixa "Rain on me", il duetto con Ariana Grande. Rina Sawayama, l'artista di origini giapponesi che da opening act di Charli XCX si è ritrovata nel giro di poco tempo grande, cura insieme al suo braccio destro Clarence Clarity il remix di "Free woman". La stessa Charli XCX rimette mano a "911", mentre Mura Masa, tra i musicisti più apprezzati dai seguaci della scena nu-dance, scompone e ricompone come un cubo di Rubik il duetto con le Blackpink su "Sour candy".

Una schizofrenia musicale

È nel mondo della techno e della house che Gaga è andata a scovare dj ai quali affidare i pezzi di "Chromatica": da Coucou Chloe (francese, ma di stanza a Londra: stimata da Rihanna, che nel 2016 utilizzò la sua "Doom" per un evento della sua Fenty alla New York Fashion Week, qui remixa la hit "Stupid love") a Lsdxoxo (Raushaan Glasgow, newyorkese di nascita e berlinese d'adozione: lanciato dalla XL Recordings, la stessa etichetta di The xx, King Krule, FKA Twigs e Arca, ha remixato "Alice"), passando per Planningtorock (già al fianco di Robyn e Perfume Genius). Poi ci sono anche artisti vicini alla scena queer come la drag queen brasiliana Pabllo Vittar (c'è il suo nome accanto al remix di "Fun tonight") e Dorian Electra ("Replay"). Se in "Chromatica" Gaga aveva provato a recuperare i guizzi pop dei primi dischi unendoli alle pseudo-sperimentazioni di "Artpop", cercando un equilibrio tra la sua vena melodica e quella più avanguardista, qui la popstar si lascia andare, spingendo sull'acceleratore dell'EDM e della musica house. Tastieroni, sintetizzatori, loop infiniti: una schizofrenia musicale incontrollata e incontrollabile, ma è pur sempre un disco di remix. Un disco di remix di Lady Gaga, cioè.