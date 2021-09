Il Lamento della Vita dei Manic Street Preachers

L'arrivo dell'album numero quattordici dei "Manics" (così i veri fan amano chiamarli sin dalla notte dei tempi) era stato annunciato da diversi mesi e descritto dall'ex quartetto gallese come una improbabile mescolanza fra "Abba, R.

E.M. e Bowie" (nella scheda del prodotto, su Amazon, vengono addirittura evocati i Roxy Music post-Eno). Rinviato causa incognite pandemiche, un campione dell'album era già stato diffuso per conto del singolo anticipatorio "Orwellian", brano dalle liriche tese a osservare il "perpetuo stato di guerra culturale" che interesserebbe questi tempi incerti. Dall'immagine ormai stagionata del trio, tristemente in evidenza sulle ultime foto promozionali, appare tuttavia evidente come non sia rimasto nulla della carica iconoclasta dell'era 'Generation Terrorists', quando la band (erano i primi anni Novanta) detonava sul mercato UK introducendo se stessa come una specie di versione fortemente politicizzata dei Guns N' Roses, facendo appello a slogan quali "Culture, Alienation, Boredom and Despair" e promettendo di scavalcare con quel loro debutto le vendite milionarie di 'Appetite For Destruction' per poi dileguarsi dal music business. Nulla di ciò è accaduto e indubbiamente, per ricalcare un po' il pensiero del giornalista britannico Simon Price, autore del noto bestseller Everything: A Book About Manic Street Preachers, uscito nell'ormai lontano 1999 (e ancora inedito da noi), sappiamo che in tutti questi anni il gruppo, dopo la perfetta sparizione operata dal quasi-chitarrista/liricista Richey James Edwards, che fece seguito al capolavoro 'The Holy Bible', ha cercato di far quadrare i conti oscillando tra una volontà di conservare una più estesa affermazione commerciale - ottenuta con il quarto 'Everything Must Go' e con il successivo 'This Is My Truth Tell Me Yours' - e un'urgenza impellente improntata a dare libero sfogo alle pulsioni artistiche più recondite; un proposito, questo, che a conti fatti ha permesso a James Dean Bradfield, Nicky Wire e Sean Moore di mantenere alte le aspettative dei propri estimatori, realizzando quasi sempre album di livello (penso in particolare a 'Journal For Plague Lovers' e a 'Futurology').

IL SUONO DI 'THE ULTRA VIVID LAMENT'

Mesi fa, al New Musical Express, il bassista Nicky Wire assicurava che con 'The Ultra Vivid Lament' la band si trovava sul punto di compiere "un passo verso una nuova dimensione". Tralasciando le sue dichiarazioni a effetto, la sensazione immediata è che rispetto a questo nuovo lavoro la band abbia scelto di assestarsi sulla divulgazione (forse un po' troppo ragionata) di un suono radiofonico e di facile presa. Il lavoro di chitarre propinato da James Dean Bradfield resta una certezza in quanto a profondità, anche se 'The Ultra Vivid Lament' è poi il primo album del terzetto a essere stato concepito principalmente al pianoforte invece che alla chitarra. Bradfield ha infatti trascorso gran parte della passata quarantena a migliorare le sue abilità al piano, cosa che ha in parte contribuito a modificare il di lui approccio verso la scrittura. Le sue melodie riverberano di sostanza, arricchite dalle tastiere di Nick Nasmyth, Gavin Fitzjohn e Dave Eringa, produttore di lunga data già fattosi notare al fianco dei Manics in giovanissima età, grazie a un eminente lavoro su 'Gold Against The Soul' (1993).

LE TRACCE DI 'THE ULTRA VIVID LAMENT'

Il sopraccennato secondo album del gruppo non è qui citato a sproposito, visto che in "Still Snowing In Sapporo", in apertura a 'The Ultra Vivid Lament', Bradfield canta "I'm walking on my own, it's 1993" a creare un ponte ideale con "I write this alone in my bed", frase che avviava il primo splendido singolo di 'Gold Against The Soul', ovvero "From Despair To Where".

In linea generale, se preso nel suo insieme e ascoltato con la calma dovutagli, 'The Ultra Vivid.' ben allieta l'apparato uditivo con un infuso di suoni armoniosi che colpiscono al costato con la giusta parsimonia. Davvero nulla da eccepire, in questo senso, guardando a episodi come "Quest For Ancient Colour", "Complicated Illusions", "Into The Waves Of Love" o all'eleganza misurata di "Happy Bored Alone" e "Afterending". Tutto appare accuratamente ordinato, compreso il drumming dello "stoico" Sean Moore, da sempre l'elemento meno chiacchierone tra i tre, ormai molto rilassato e decisamente poco dinamico. Due delle tracce, "The Secret He Had Missed" e "Blank Diary Entry" (che è poi il singolo attualmente in promozione), vedono la presenza di un paio d'ospiti d'eccezione. Nella prima si rinviene il contributo della giovanissima Julia Cumming (classe 1996), frontwoman e bassista del trio Sunflower Bean, proveniente da Brooklyn, mentre nella seconda spunta la presenza spettrale dell'ex Screaming Trees Mark Lanegan, la cui ugola cavernosa riesce stranamente a colloquiare con la vocalità perennemente limpida di Bradfield, tra un piano e una chitarra leggermente impiastrata di blues/folk. Con tutto ciò, l'impressione è che in casa Manics cominci a soffiare una certa stanchezza di fondo, ma sia messo agli atti che potrebbe trattarsi solamente di un'impressione soggettiva. .