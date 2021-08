Nella famiglia musicale di Eddie Vedder e Glen Hansard la sorpresa è la figlia Olivia

La carriera solista di Eddie Vedder è ricca di quelli che nel baseball chiamano "curveball", lanci che prendono una direzione improvvisa, spiazzando il battitore. I tour sono un'altra storia e ci hanno regalato momenti indimenticabili quanto quelli dei Pearl Jam, ma nella sua discografia non c'è mai stato un album solista tradizionale: colonne sonore, canzoni con l'ukulele, singoli, EP, cover. Non fa eccezione "Flag day", la nuova puntata di questa storia: un album di Eddie Vedder che si trasforma in lavoro collettivo e che riprende il discorso di "Into the wild". Ci sono Glen Hansard, Cat Power e la figlia Olivia, la vera sorpresa.

Il progetto

"Flag day" è il nuovo film di Sean Penn: l'adattamento della storia vera di Jennifer Vogel e del padre, truffatore professionista, intepretati sullo schermo dallo stesso regista-attore con la figlia Dylan. Come successe per "Into the wild", ha chiesto a Vedder di incidere delle nuove canzoni: il cantante ha coinvolto Glen Hansard - suo compagno inseparabile in tour - Cat Power, con brani scritti a fine 2019 e completati durante il lockdown.

Il progetto è stato pubblicato un po' sottotraccia - nessuna intervista, e quasi nessuna comunicazione anche quando il film è stato presentato a Cannes qualche settimana fa, solo qualche post sui social a ridosso, nulla di più. E sì che è un gran album, con enormi spunti di interesse e di notiziabilità, che forse avrebbe meritato un po' più di marketing.

Le canzoni

"Flag day" contiene 10 canzoni inedite, due cover e "Rather be home", uno strumentale con i vocalizzi di Vedder. 4 canzoni (tra cui sono "I Think Of Angels", originariamente di Kristján Kristjánsson ) sono interpretate da Cat Power. Una da Vedder (la cover di "Drive" dei R.E.M.), una da Hansard (l'inedita "As you did before"). Le restanti sono frutto della collaborazione tra Vedder e Hansard con Olivia Vedder in due episodi.

Si tratta di canzoni prevalentemente acustiche: si sente chi ha scritto cosa, come in "Tender mercies", stupendo duetto facilmente ascrivibile allo stile di Hansard, o "Flag day", che ricorda alcune cose di "Into the wild" ed più chariamente frutto della penna di Vedder. Ma si sente moltissimo la mano negli arrangiamenti di Hansard, con accenni folk e un gusto notevole nella scelta degli strumenti. 7 delle 13 canzoni sono di fatto un album a 4 mani tra Hansard e Vedder: non serve altro per dire cosa può succedere quando metti assieme due delle voci più belle degli ultimi decenni, con una chimica così consolidata: magia. I duetti e le armonie tra i due funzionano alla perfezione.

La cover di "Drive"

È l'unica canzone attribuita al solo Vedder: la cover del primo singolo di "Automatic for the people" dei R.E.M.: una cover rispettosa, forse anche troppo, in cui l'arrangiamento originale viene ricreato per filo e per segno. Era lecito aspettarsi qualcosa di più o di diverso, ma la performance vocale è comunque emozionante. Vedder ha una di quelle voci che permettono di cantare qualsiasi cosa e renderla unica, figuriamoci una canzone dei R.E.M.. Sarà da vedere come sarà inserita nel film: probabile che sia stata scelta per una sequenza precisa.

La sorpresa

La presenza e il carisma di Cat Power non sono una novità - oltre che la sua amicizia con Vedder: peccato che le loro voci non si incrocino, ma è comunque stupenda, soprattutto "I will follow", uno dei momenti più elettrici e cupi disco. Sorprende invece la presenza di Olivia Vedder, capitata quasi per caso: ha una voce ben più matura dei suoi 17 anni e non sembra un'esordiente. Certo, avere canzoni scritte da Eddie Vedder e Glen Hansard aiuta, ma "My father's daughter" e "There's a girl" sono tra i momenti migliori del disco, intepretati con grande personalità. Visto il tema del film, che a cantare questi versi sia la figlia di Vedder ha un senso ("I am my father's daughter/I have his eyes/ I am the product of his sacrifice/I am the accumulation of the dreams of generations/And their stories live in me like holy water")

In definitiva un gran disco. Richiede qualche ascolto per entrare nel mood e lo si potrà apprezzare meglio quando vedremo il film - che peraltro sta ricevendo recensioni non particolarmente entusiasmanti, anzi. Ma comunque un bell'insieme di canzoni che faranno contenti i fan di alcuni dei più amati nomi del rock.