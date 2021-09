Il ritorno dei Big Red Machine di Aaron Dessner e Bon Iver è all'insegna di Taylor Swift

Solo loro riescono a far convivere nello stesso disco Fleet Foxes, Taylor Swift, Anaïs Mitchell, Shara Nova dei My Brightest Diamond, Lisa Hannigan e Ben Howard. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, i Big Red Machine sono Justin Vernon e Aaron Dessner: da un lato l'uomo dietro Bon Iver, dall'altro il serbatoio delle melodie dei National, di cui è uno dei fondatori.

Due delle personalità più influenti della scena indie internazionale, che in "How long do you think it's gonna last?" tornano ad unire le forze per un nuovo album congiunto del progetto chiamato come la canzone che Dessner fece ascoltare a Vernon nel lontano 2008, cercando un approccio che dieci anni più tardi avrebbe portato all'uscita dell'eponimo disco d'esordio del duo.

Più collettivo che duo

Che poi definirlo duo è pure riduttivo, perché la vera caratteristica dei Big Red Machine è la capacità dei due musicisti di trasformare le sessions di un album in jam allargate, spalancando le porte dello studio di registrazione ad amici e colleghi e trasformando così il processo di registrazione in un rito collettivo.

In "Big Red Machine" c'erano - tra gli altri - Bryce Dessner dei National, il fratello di Aaron, un'ancora sconosciuta Phoebe Bridgers, Ricard Reed Parry degli Arcade Fire. Stavolta la lista degli ospiti è lunghissima: oltre a quelli i cui nomi compaiono nella tracklist di "How long do you think it's gonna last?" accanto ai titoli delle canzoni come veri e propri featuring, suonano anche James Krivchenia e JT Bates (il primo batterista dei Big Thief, l'altro dei Face Candy), Thomas Bartlett (aka Doveman, pianista e produttore già al fianco di Yoko Ono, St. Vincent, Norah Jones, Sufjan Stevens), mentre dalle rispettive famiglie arrivano lo stesso Bryce Dessner, ma anche Brad Cook, Michael Lewis, questi ultimi due visti più volte al fianco di Vernon nei Bon Iver. Tutti musicisti legati in un modo o nell'altro all'universo sonoro dei due cantautori, che hanno iniziato a lavorare ai nuovi brani nella primavera del 2019 tra le pareti del Long Pond Studio di proprietà di Dessner, cottage sulle rive del fiume Hudson a New York considerato un punto di ritrovo della scena indie americana (lì Taylor Swift ha registrato con lo stesso Dessner e con Jack Antonoff il film tra concerto e documentario di "Folklore", pubblicato in streaming su Disney+ lo scorso novembre).

Perdite e assenze: la canzone dedicata a Scott Hutchinson

Le atmosfere sono grigie e malinconiche, in puro stile Bon Iver e National: la cura maniacale del suono della band incontra il gusto per la sperimentazione di Justin Vernon e soci. Ad unire i due artisti è la passione per le care vecchie melodie, suonate qui - magnificamente - al piano o alla chitarra, senza troppi orpelli: ascoltare "Latter days", "Reese", "Mimi" per credere. Le canzoni parlano di nostalgia e ricordi adolescenziali, ma anche perdite e assenze. Una, "Hutch", registrata insieme a Shara Nova, Sharon Van Etten e Lisa Hannigan, è dedicata a Scott Hutchinson, il cantante dei Frightened Rabbit morto suicida nel 2018. È uno dei passaggi più toccanti del disco, lungo più di un'ora (va detto che da "8:22" in poi, praticamente per tutta la parte conclusiva dell'album, il rischio che corre il duo è quello di allungare eccessivamente il brodo), sebbene siano altre le focus tracks.

La mascotte Taylor Swift

A partire dai duetti con Taylor Swift su "Birch" e "Renegade": con Aaron Dessner la popstar ha inciso i suoi ultimi due dischi, "Folklore" e "Evermore", usciti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro nel 2020, in entrambi i quali c'era anche lo zampino di Justin Vernon. I due brani sono stati registrati nei Kitty Committee Studios di Los Angeles di proprietà della stessa Taylor Swift, nella settimana in cui "Folklore" vinceva il Grammy Awards come "Album of the Year". Chissà che la presenza della bionda cantautrice non porti fortuna a "How long do you think it's gonna last?".