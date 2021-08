“Loving in Stereo”, l'inno alla gioia di vivere dei Jungle

Torna la coppia inglese con una raccolta di 14 canzoni che eleva la dance come in qualcosa di edificante e allegro. Dentro anche Inflo dei Sault, il rapper Bas e Priya Ragu. “Loving in Stereo” è il terzo disco dei Jungle, collettivo londinese dai contorni sfocati nell'esordio del 2014 e che alla fine si rivela essere un duo formato da Josh Lloyd-Watson e Tom McFarland. Questo disco segue il precedente “For ever” del 2018, e si arricchisce di nuovi colori e nuovi stili.

Suono tipico Jungle e nuove atmosfere

“Loving in stereo” è un disco che è stato più volte rimandato perché dopo i toni e i testi malinconici di “For ever”, voleva essere una sorta di inno alla gioia di vivere e all'ottimismo, e quindi era necessario lanciarlo quando ci fossero state le condizioni post-pandemiche propizie.

Già l'intro “Dry your tears” con quegli archi e quei cori funziona come efficace prologo che annuncia una particolare cura negli arrangiamenti.

Gli elementi che ci hanno fatto amare i Jungle fin dal 2014 ci sono tutti: cori in falsetto, disco mid-tempo, basso sempre in prima linea, atmosfera soul-funk e canzoni come “Keep Moving”, “No rules” e “All of the time” sono qui a ricordarceli. .

Ma, come già detto, il disco riserva nuovi suoni e sensazioni: i BPM aumentano in pezzi come “Truth” e “Talk about me” dove è riconoscibile il giro di basso e la scrittura di Inflo, leader dei SAULT e qui presente con il suo nome di battesimo Dean Josiah Cover (l'influenza del collettivo londinese si sente molto anche in “What d'you know about me?”). C'è poi tutta una deriva molto da colonna sonora di spy story (ad esempio in “Fire”) che avremmo potuto trovare in un disco dei Calibro 42. E poi per la prima volta i Jungle si aprono alle collaborazioni esterne come in “Romeo” vagamente Gorillaz con il rapper Bas o in “Goodbye my love” con la brava Priya Ragu.

E' un disco molto suonato, e anche bene (in “Bonnie Hill” c'è anche un flauto jazz e un bel solo di sax), e ci immaginiamo che possa essere piacevole sentirlo dal vivo, quando sarà possibile.

Chiude l'eleganza da dancefloor di altri tempi di “Can't stop the stars” per un disco che ci farà compagnia quest'estate e nei mesi a seguire.