Dischi per l'estate: "Spare Ribs" degli Sleaford Mod

Durante l’estate la redazione di Rockol vi guida alla (ri) scoperta delle uscite discografiche migliori degli ultimi mesi: ogni giorno, un album scelto dalla redazione a cui abbiamo dato un voto superiore a 7 e mezzo e che vale la pena riascoltare in queste settimane. Buona lettura e buon ascolto!

L’undicesimo album del duo inglese, formato da Jason Williamson e dal produttore Andrew Fearn, è un diario sincero, ironico, spavaldo e aggressivo che prova a raccontare i fantasmi del periodo pandemico.

E non solo. È una doccia di realismo, importante in un’epoca in cui spesso è difficile distinguere il vero dal falso. Le canzoni sono state registrate ai JT Soar Studios di Nottingham, in una sessione veloce e furiosa, ma non tutti i brani sono stati scritti in epoca Covid nonostante questo sia uno degli argomenti centrali. Alcune sono antecedenti. È un album ipnotico, ricco di messaggi e ritmo, una delle migliori uscite dei Sleaford Mods, che negli ultimi anni sono stati capaci di allargare a macchia d’olio il proprio pubblico anche grazie .a un’esplosione della scena post punk nel Regno Unito.

Novità e temi affrontati

Rispetto ai lavori precedenti, questo nuovo capitolo presenta alcune novità: è il primo progetto firmato da loro in cui i due hooligans del post punk (leggi qui la nostra intervista) collaborano con altri artisti, mischiando i propri ritmi.

Billy Nomates e Amy Taylor giocano con le loro voci, con il loro stile, e impreziosiscono le canzoni in cui sono chiamate a incidere. Inoltre in molti frangenti “Spare ribs” è più “accessibile” con brani meno ostici rispetto al passato, più morbidi e aperti a un pubblico non necessariamente di fedelissimi. Lo stile degli Sleaford Mods rimane inconfondibile, con lunghe parti rappate e parlate su basi elettroniche conturbanti, ma non mancano melodie e ritmi più leggeri. I temi portanti sono legati all’impatto che il virus ha avuto sulle nostre vite e sul come la politica abbia reagito all’emergenza. Ma emergono anche frammenti più intimi e dita puntate verso la Brexit e il conservatorismo.

“Out There” racconta l’atmosfera irreale della pandemia, “Top Room” mette al centro le persone sole, chiuse in casa con i propri pensieri, mentre “Short Cummings” è un pezzo ghignante indirizzato a Dominic Cummings, uno dei consiglieri del primo ministro Boris Johnson. “Elocution” mette nel mirino i network, le linee comunicative dell’industria, rivendicando il rifiuto a fare un’intervista quando quest’ultima non è necessaria, mentre la title track ha come protagonisti i senza dimora e tutti quegli “ultimi” dimenticati dalla politica e sacrificabili come carne di scarto. Ironia, giochi di parole, invettive: gli Sleaford Mods sono in grandissima forma. Le canzoni sono riconoscibili, meno stereotipate sul fronte musicale rispetto ai dischi precedenti e confermano un’evoluzione.

La canzone da ascoltare: “Mork N Mindy”

Un brano sull’infanzia, sulle luci e le ombre di una fase della vita mai semplice e delicata. Anche il video, registrato in una casa a Nottingham, racconta molto del vero significato del testo. È un brano simbolo di “Spare ribs”: l’intervento della punkettona Billy Nomates regala ritmo a tutto l’impianto. Si arriva quasi a parti cantate con la musica che scalcia, spingendo l’ascoltatore a ballare.