Dischi per l'estate: "Paesaggio dopo la battaglia" di Vasco Brondi

Anche nei tempi bui si canterà? Anche si canterà dei tempi bui. Il pandino traballante che sbuca dal niente, come da un'apocalisse. Un paesaggio che potrebbe essere quello della campagna ferrarese, della pianura padana o di qualche strada statale del meridione. E un silenzio che rimanda a quel senso di sospensione che l'Italia ha provato un anno fa, nei mesi del lockdown duro. La foto inedita del maestro Luigi Ghirri che Vasco Brondi ha scelto per la copertina di "Paesaggio dopo la battaglia", primo disco inciso a proprio nome dal cantautore dopo la fine dell'esperienza de Le Luci della Centrale Elettrica, è la metafora di un paese che sa sempre come uscire da situazioni disastrose semplicemente scrollandosi la giacca e tirando dritto. E l'immagine perfetta per raccontare un album che se non è propriamente un racconto della pandemia, ne è sicuramente una testimonianza.

Attualità e universalità

Non c'è solo il lockdown, però, in "Paesaggio dopo la battaglia", la canzone, con le immagini dei reparti di terapia intensiva affollati, delle file fuori dai supermercati, dei rider, dei lunghi silenzi fino alle Alpi.

Perché l'unico modo per cantare di un'esperienza del genere evitando retorica e banalità è cercare universalità: Brondi l'ha trovata negli omaggi a Fenoglio, nei ricordi del terremoto in Umbria del '97, nelle tante grandi bellezze italiane. Scrivendo e incidendo una sorta di "Viva l'Italia" 2., attuale ed eterna al tempo stesso e davvero struggente. È un disco prezioso, l'ideale successore di "Terra". Racconta battaglie collettive e intime attraverso canzoni che - come ha ammesso Brondi - hanno per protagonista lo stesso gruppo di amici di "Canzoni da spiaggia deturpata", l'album d'esordio ufficiale de Le Luci della Centrale Elettrica.

Si nasce incendiari, si finisce pompieri: o più semplicemente, si cresce

Se di chiusura di cerchi è lecito parlare, chissà allora che la protagonista di "Mezza nuda" non sia in fondo la versione adulta della ragazza del video di "Cara catastrofe", che di quel disco fu il seguito: "Ricordi il piazzale dietro casa dove ballavi da sola / eri così magica e così insicura / sembravi benedetta, sembravi una tossica", canta oggi Vasco. All'epoca faceva il punk, lui. Adesso racconta - in "Chitarra nera" - che passa ore in verticale sulla testa e a meditare o che va in giro per monasteri buddisti. D'altronde è così: si nasce incendiari, si finisce pompieri, o più semplicemente si cresce e ci si evolve. Lo studio dove Brondi registrò il suo primo disco ha chiuso: ora c'è un sexy shop. La gigantesca scritta Coop? Forse è ancora al suo posto, forse no. Cantare il disagio è ormai diventata una cosa "mainstream". Eppure, cosa c'è di più punk che fare un disco come questo, oggi?.

Nostagia, ma anche un grande presente: e il futuro?

Pazienza se in più di un passaggio in "Paesaggio dopo la battaglia", prodotto insieme a Taketo Gohara e a Federico Dragogna dei Ministri e inciso con oltre trenta musicisti (ci sono anche Mauro Refosco, Paul Frazier, Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli, Gabriele Lazzarotti, Daniel Plentz dei Selton e, nell'omaggio al lascio e alla riviera di "Adriatico", gli Extraliscio), Vasco Brondi sembra voler fare a tutti i costi Vasco Brondi, quello di oggi s'intende, mischiando esistenzialismo, citazioni che vanno da Sant'Agostino ("Ci abbracciamo") alla Storia ("Hai lasciato Parigi, Parigi l'hai persa / Come nel 1940, l'hai lasciata alla Wermacht", canta in "Città aperta"), riflessioni su altre dimensioni tra cori, fiati e archi ("Il sentiero degli dei", "Due animali in una stanza"): resta pur sempre uno dei più grandi cantautori della sua generazione, qui forse nel suo momento d'oro (ma già "Terra" nel 2017 fu un piccolo gioiello).

E se questo è solo il primo disco della sua seconda vita artistica, siamo sicuri che la nostalgia delle gigantesche scritte Coop e le care catastrofi sarà più lieve del previsto.