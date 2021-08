Dischi per l'estate: 'L'ultima casa accogliente' degli Zen Circus

Durante l’estate Rockol vi guida alla (ri)scoperta delle uscite discografiche migliori degli ultimi mesi: ogni giorno, un album recente, scelto dalla redazione tra quelli del 2020 e 2021, che vale la pena riascoltare in queste settimane. Buona lettura e buon ascolto!

Storie di corpi, umanità, sogni e amore. Tutto parte dall’accettazione di quello che si è: questo è il messaggio nel megafono. L’undicesimo album degli Zen Circus, in uscita a due anni di distanza da “Il fuoco in una stanza”, ha un’urgenza artistica non comune. Andrea Appino, Karim e Ufo hanno lavorato in modo meticoloso e libero come non succedeva da tempo, o forse, come hanno spiegato, come non era mai successo. Il risultato ha portato alla realizzazione di nove canzoni dal forte impatto emotivo, un mix di ballate, brani più pop e incessanti cavalcate rock. “L’ultima casa accogliente” è uno degli album migliori della loro carriera ultraventennale perché racchiude lo spirito e il suono del gruppo, ma allo stesso tempo dimostra che, nel mondo dell’arte, sopravvive solo chi ha davvero qualche cosa da dire.

Track by track

“Costretti dentro un corpo, e dentro al tempo, ma un giorno tutto questo finirà”.

“Catrame”, il pezzo di apertura del disco, è uno dei manifesti del progetto: si apre con la sola voce, prima manifestazione di ogni corpo, per poi inspessirsi sul fronte sonoro e anche su quello testuale, affrontando paure e dolori profondi. “Appesi alla luna” è un frammento di vita, una canzone profonda e notturna, attraversata da una musica sempre più densa, ma mai troppo potente, proprio come i raggi del sole di prima mattina. Sembra rimanere in superficie, ma in realtà scava con delicatezza e si interroga sul nostro ruolo nel mondo. “Come se provassi amore” è da cantare per esorcizzare le paure e da assaporare come un buon bicchiere di vino. È un pezzo marchiato a fuoco Zen Circus: .“Ricordo il mio futuro, tutte le notti sotto le coperte chiudevo gli occhi e me lo immaginavo mentre il presente cola fra le dita come acqua, ma tanto ormai è passato”.

“Non” si presenta come una delle grandi sorprese del disco: parte con il piano e la voce profonda di Appino, per poi diventare parola dopo parola un’onda di suoni potenti e parole che graffiano: “Salvami dai mostri, dal mondo, salvami da quello che voglio, il male profondo, dalla morale, dall’obbedienza e dalla normalità”. Percependo il sentimento e la forza emotiva con cui è stata registrata è impossibile non pensare all’effetto live che avrà un brano come questo. Chitarre distorte ed elettronica contaminano “Bestia rara”, che poi lascia campo a “Ciao sono io”, un brano diverso dalla classica produzione della band toscana: è più molleggiato e morbido. “Cattivo” e “2050” sono le due facce del gruppo: da una parte un ritornello pop lungo su un testo sferzante in cui non manca la critica sociale, dall’altro chitarra e batteria a dare anima e corpo all’impianto sonoro. Il tutto si chiude con “L’ultima casa accogliente”, un racconto lungo oltre sei minuti in cui atmosfere diverse e virtuosismi sonori di puro rock sono le colonne su cui si poggia il brano.

Un viaggio nel dolore e nella speranza

Sono tante le tracce che meriterebbero di essere ascoltate, sceglierne solo una vorrebbe dire tradire l’anima e la complessità del disco. La musica in questo lavoro, come hanno spiegato gli stessi Zen Circus, ha un fortissimo significato di “liberazione”, allarga il cuore e regala fiato, esorcizzando parole e testi molto viscerali che scavano dentro dolori, paure e ricordi. Ma come in tutti i dischi degli Zen ci sono anche speranza e riscatto, difficili, ma non impossibili, da abbracciare.