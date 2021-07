"Siamo solo noi": tutto sulla riedizione del disco, che compie 40 anni

C'è sempre qualcosa da celebrare, quando si parla di Vasco. Stavolta tocca a "Siamo solo noi", uno dei suoi dischi più iconici - a partire dalla copertina, uno scatto in bianco e nero del rocker un po' inquietante, tra lupo mannaro americano a Londra e il Jack Nicholson di "Shining" - che torna nei negozi a distanza di quarant'anni dalla sua uscita, in un'edizione speciale curata da Sony Music / Legacy per la serie R>PLAY dedicata ai quarantesimi anniversari dei suoi album da studio (inaugurata nel 2018 con la ripubblicazione del primo album "Ma cosa vuoi che sia una canzone").

La tracklist del disco è quella della versione originale (con il titolo del brano “Ieri ho sgozzato mio figlio” riportato per intero e non censurato, l’originale era “Ieri ho sg. mio figlio”). Ad aprire l'album è la title track “Siamo solo noi”, diventato un inno generazionale: oggi non può mancare nelle scalette dei concerti del rocker di Zocca. Per le celebrazioni legate al quarantennale del disco è stato realizzato anche un videoclip animato inedito del brano, con protagonista il popolo del Blasco, del quale viene ripercorsa la carriera parallelamente alla storia dell'Italia. Il video è prodotto da Chiaroscuro Creative e realizzato dallo stesso team dei video di "Jenny è pazza" e "Anima fragile": disegni e scenografie sono di Rosanna Mezzanotte; soggetto (con Roberto Lepore) e regia di Arturo Bertusi; motion graphic e animazioni di Tommaso Arosio.

Oltre a "Siamo solo noi" dell'album fanno parte pezzi come "Incredibile romantica", "Dimentichiamoci questa città", "Voglio andare al mare", "Brava", "Ieri ho sgozzato mio figlio", "Che ironia", "Valium". Tutte le tracce sono state rimasterizzate - negli studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani, che curò anche le registrazioni originali di "Siamo solo noi" - e realizzate a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale: è la vera novità di questa riedizione.

Ballate come "Incredibile romantica", reggae - quarant'anni prima del reggaeton, ma un anno dopo il successo di "In alto mare" di Loredana Bertè - ma soprattutto rock.

Con "Siamo solo noi" Vasco definì il suo suono e la sua identità: non cantautore, come ai tempi di "Ma cosa vuoi che sia una canzone" e "Non siamo mica gli americani", ma rockstar. "Per la critica o eri cantautore o eri pop. Per questo pensavo a un rock popolare, anche se ero cresciuto con i cantautori. ‘Siamo solo noi’ non l’avrei scritta senza ‘Quelli che’ di Enzo Jannacci, che era un testo aperto, potevi cambiarlo ogni sera. Lo mettevo in radio già nel 1976-77. Io compravo i suoi dischi dai primi in dialetto milanese, ‘El portava i scarp del tennis’ e ‘L’Armando’, lui era geniale. Uno dei grandi con Mogol e Battisti, De Gregori, Guccini, De André. Giorgio Gaber era uno dei pochi che andavo a vedere a teatro, non perdevo uno spettacolo. Era troppo avanti, nuovo e anche perfetto in tutto, io l’ho amato dentro. Sono cresciuto con loro, poi ho trovato il mio stile ma sono figlio loro", racconta lui, che si ispirò a Rolling Stones, Black Sabbath, Judas Priest (il riff di "Dimentichiamoci di questa città" è tale e quale quello di "Living after midnight": non un caso, ma un omaggio intenzionale).

“Siamo solo noi - R>PLAY Edition 40th" esce in tre versioni. La più costosa è il cofanetto da collezione in edizione limitata numerata che include il 33 giri (180 gr), il CD versione vinyl replica, la musicassetta, il 45 giri di “Voglio andare al mare / Brava”, un libro cartonato di 128 pagine scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti, con foto inedite e con la storia dell’album raccontata dallo stesso Vasco e dai protagonisti, un gadget (la locandina del tour che seguì l’uscita del disco). Altrimenti c'è il cd con un libricino di 32 pagine con contenuti esclusivi o l'LP da 180 grammi rimasterizzato.