Andrea Parodi: tra l'alta Brianza e il West

E' un disco che parte da lontano "Zabala", un disco che prende le mosse nel 2013, un disco poi come a volte accade finito in un cassetto, un disco che fortunatamente non è rimasto chiuso per sempre in quel cassetto. Un disco che è solo il terzo in venti anni con il nome Andrea Parodi stampigliato in copertina. I precedenti sono piuttosto indietro nel tempo: nel 2001 "Le piscine di Fecchio" e nel 2007 "Soldati". Più recente, ma comunque del 2010, è "Chupadero", album pubblicato a nome Barnetti Bros Band. I fratelli che hanno accompagnato Andrea in quella avventura rispondono al nome di Massimo Bubola, Massimiliano Larocca e Jono Manson.

Grande musica, grandi musicisti

Andrea ha nel cuore il folk rock e il cantautorato, forte indizio è il nome che ha regalato ai suoi figli: Woody e Geordie.

Ha quali punti di riferimento le parole di Fabrizio De André e Francesco De Gregori, ma in egual misura anche quelle di Woody Guthrie e Bob Dylan. E quelle di tanti altri trovatori che hanno cercato e cercano di raccontare questo nostro mondo e l'uomo che lo vive. Andrea sogna di frontiere, di viaggi in ogni forma e racconta principalmente storie di outsiders. Riesce con equilibro e perizia a far convivere in pace e bellezza il nostro idioma con le sonorità proprie delle strade blu americane. Le dodici canzoni di "Zabala" ne sono un ottimo esempio. La qualità dei brani di Andrea sono esaltate dal gruppo di musicisti che lo ha accompagnato nella incisione. Un elenco tanto prestigioso quanto nutrito. Alle chitarre si sono alternati David Immerglück dei Counting Crows, David Bromberg, Larry Campbell, per anni al lavoro per Bob Dylan e David Grissom, già con John Mellencamp e Joe Ely. Quest'ultimo – come quasi tutti gli altri – legato da grande e duratura amicizia con Andrea, tanto da avergli messo a disposizione il suo ranch per il matrimonio. Ely nel disco è una delle voci di "Where the Wild Horses Run", unica canzone in lingua inglese che narra un episodio legato alla leggenda del fuorilegge dell'epopea western Billy the Kid. Oltre a Joe Ely in "Where the Wild Horses Run", si alternano al microfono James McMurtry, Greg Brown, Sarah Lee Guthrie (figlia di Arlo e nipote di Woody) e Ryan Bingham.

Mille strumenti musicali

Se la chitarra e la batteria di Brannen Temple sono le basi su cui poggia "Zabala", a fornirne gli aromi e i colori sono gli accompagnamenti in salsa tex-mex del fisarmonicista Joel Guzman presenti nelle traversie di Gabriela narrate in "Gabriela y Chava Moreno" che è ulteriormente impreziosita dal violino di Scarlet Rivera, già in azione nel Bob Dylan dell'album "Desire" del 1976. Un altro violino eccellente, quello del Waterboys Steve Wickham (il violino della "Sunday Bloody Sunday" degli U2), è presente nella già citata "Where the Wild Horses Run". Riposta la fisarmonica Joel Guzman prende possesso dell'hammond e riscalda il mood di "Buon anno fratello", che apre il disco, "I piani del signore", "C'è" (canzone d'amore dedicata gioiosamente alla moglie Elena) e "Tutti i pesci del mare". In chiusura, con l'aiuto della voce di Claudia Buzzetti, "Maya dei Girasoli", è un invito, come ha spiegato Parodi, in questi tempi sospesi dalla pandemia, a non smettere mai di sognare, meravigliarci e sperare. E poi, a chiudere per davvero, come si conviene, una ninna nanna, anzi la "Ninna nanna del maggio".

Tra l'alta Brianza e il West

In "Zabala" convivono e prosperano al meglio le due anime di Andrea Parodi: quella che lo ha spinto e lo spinge, da anni, a cercare, vivere e sognare la sua America (vedi la copertina, l'immagine di una highway in Nevada); e quella, assolutamente più nostrana, che non rinnega le radici, anzi, ne va molto fiera e prova, riuscendoci, a raccontare storie meno epiche ed esotiche, ma splendidamente intime, colme di sentimento e più vicine al nostro sentire. "Zabala" è davvero un gran bel disco e, come ci si augura in questi frangenti, si spera non debbano trascorrere altri dieci anni per un nuovo album di Andrea Parodi.