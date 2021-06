L'eterna sfida di Frah Quintale: troppo pop per il rap, troppo rap per il pop

Troppo pop per il rap, troppo rap per il pop.

La fortuna di Frah Quintale è quella di essere uscito mentre le etichette di genere cominciavano a diventare obsolete. La sfortuna, quella di essere stato anticipato da Mecna, Coez, maestri a mischiare stili e generi riproponendo un ibrido che se esisteva già era stato dimenticato (citofonare Neffa e Sottotono). Eppure non ha avuto difficoltà, in questi anni, a conquistare i seguaci della nuova scena con successi digitali come quelli di "Cratere" (il suo primo Disco d'oro, nel 2018, poi diventato platino), "Sì, ah", il duetto con Carl Brave su "Chapeau" (contenuto in "Notti Brave", l'album d'esordio da solista del cantautore romano) e quello con Guè Pequeno su "2%" (in "Sinatra" dell'ex Club Dogo), prima di entrare pure in alta rotazione - complice il duetto con Marco Mengoni e lo zampino di Takagi & Ketra in "Venere e Marte" (aveva collaborato con il duo di produttori già l'anno scorso per "Missili", il pezzo con Giorgio Poi usato nel trailer per il lancio della serie Netflix "Summertime").

"Banzai (lato arancio)" arriva a quasi un anno esatto da "Banzai (lato blu)" e ne rappresenta l'ideale prosecuzione: come il precedente, il disco - il terzo inciso dal cantautore bresciano - è nato in reazione al blocco creativo attraversato da Frah Quintale al termine del lungo tour legato all'album d'esordio "Regardez moi", che nel 2017 lo vide archiviare il passato da promessa dell'hip hop italiano - con Merio dal 2006 al 2015 compose il duo Fratelli Quintale, rimasto però un progetto di culto per i seguaci del genere - per crearsi una nuova identità da cantautorapper.

Tutti i brani di "Banzai (lato arancio)" sono stati prodotti da Ceri, che da braccio destro del cantautore - ma a lanciarlo fu Coez, nel 2015, quando lo volle al suo fianco per "Niente che non va" - si è ritrovato negli ultimi anni ad essere uno dei producer più richiesti dalla scena: da "Le sigarette" a "Se avessi saputo", passando per "Giorni da solo" e "Chicchi di riso" (con Franco126), Frah Quintale attraversa generi e atmosfere, rap e r&b ("Scheletri"), pop ("Pianeta 6") indie ("Si può darsi", "Sempre bene").

Mischiando gusto per la melodia, freschezza dei testi (che partono da esperienze personali per poi trasformarsi in manifesti generazionali: "In un bar chissà dove in Italia / Ci scordammo la strada di casa / Che poi a cosa serve una mappa / Per noi che stavamo già in aria?", canta nel ritornello del singolo "Sì può darsi", con un coretto che alle orecchie più allenate ricorderà una hit, l'unica, delle 4 Non Blondes) e attitudine swag.