Norah Jones nella dimensione live che più le si addice

“'Til We Meet Again” è il primo albu ufficiale dal vivo pubblicato da Norah Jones dopo quasi vent'anni di carriera. Le 14 canzoni sono state registrate dal 2017 al 2019 dopo l'uscita del disco “Day Breaks” durante le esibizioni negli Usa, Francia, Brasile, Argentina e anche in Italia (“After the fall” è registrata al Teatro degli Arcimboldi a Milano).

Sporcare un po' i suoi classici

Norah Jones non è mai stata particolarmente amata dai connoisseur musicali, colpa anche del suo primo disco “Come away with me” inciso per Blue Note nel 2002 che fu un successo clamoroso - 19 milioni di copie vendute - e inaspettato, visto che non fu supportato da nessuna campagna pubblicitaria. Negli States era il periodo dei boom degli Starbucks, quello ancora dei grandi divani di pelle, dei coffetable book e dove venivano venduti i cd all'interno, e Norah Jones con il suo mellow pop a tinte jazz rappresentava la colonna sonora ideale di quel momento.

Nel corso degli anni la Jones ha cercato di svincolarsi da questo suono pettinato, 'sporcandolo' con sonorità più indie, con il country e con un jazz blues più rozzo che era più nelle sue corde e collaborando con artisti lontani da lei come Outkast, Foo Fighters e Billie Joe Armstrong ed è proprio nella dimensione live che esce fuori questa vasta gamma di colori.

Norah Jones reinterpreta anche i suoi primi successi senza snaturarli (dieci su quattordici canzoni provengono dai primi due album), ma riuscendo ad arricchirli con arrangiamenti un po' più interessanti con una voce che si è fatta con il tempo meno limpida e sdolcinata. .

Le canzoni

Basta ascoltare la versione cool e rallentata di “Cold, cold heart” di Hank Williams che apre il disco per capire il mood che si respira nel disco. Nei concerti della Jones molti rimangono stupiti delle sue abilità pianistiche che in studio non vengono mai esibite. Dal vivo riesce invece a tirar fuori questo suo stile molto ritmico caratterizzato da progressioni semplici ed eleganti. “Those sweet words” e “Flipside” sono eseguite con lo stile jazz della Jones che ricorda Les McCann, mentre alla celebre “Don't know why” viene data una lettura più matura con un bel dialogo tra piano e organo.

LaJones è affiancato da Pete Remm all'organo, il bassista Christopher Thomas e il bravissimo Brian Blade alla batteria. Alcune esibizioni includono il chitarrista Jesse Harris, il percussionista Marcelo Costa e il flautista Jorge Continentino che con il suo contralto crea un'atmosfera sospesa a "Just a Little Bit".

La canzone da playlist

L'album si chiude con una potente esibizione al piano solista di "Black Hole Sun" dei Soundgarden, un tributo a Chris Cornell registrato al Fox Theatre di Detroit pochi giorni dopo la morte di Cornell in seguito alla sua esibizione nello stesso luogo e che nell'interpretazione della Jones si trasforma in una struggente elegia solo piano di sette minuti.