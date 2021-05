Depressione, sesso e crisi personali: il bedroom pop secondo Girl in Red

Parte come un disco dei Linkin Park ma in versione teen, con un pezzo con tanto di strofe rappate in cui la cantautrice racconta i suoi problemi con la depressione: dietro c'è lo zampino di Finneas, il fratello di Billie Eilish. Finisce con un brano strumentale in cui il suono del pianoforte dà forma alla pace e alla stabilità emotiva e psicologica che Girl in Red ha raggiunto non senza difficoltà, al termine di un lungo percorso di terapia raccontato anche nelle canzoni dell'album. Tra "Serotonin" e "It would feel like this" c'è tutto l'universo di questa ragazza classe 1999 partita dalla sua cameretta a Horten, a sud della Norvegia, alla conquista della scena indie rock internazionale, seguendo esattamente lo stesso tracciato della voce di "Bad guy", divenuta ormai il simbolo del bedroom pop che può ambire al successo mondiale.

"If I could make it go quiet" è a tutti gli effetti il primo album ufficiale di Girl in Red, all'anagrafe Marie Ulven Ringheim: chi ne ha seguito i passi fin qui, dal successo sul web tra i seguaci della scena di "I wanna be your girlfriend" (in cui si rivolgeva ad una ragazza e fantasticava di baciarla e toccarla) alle uscite più recenti, non resterà affatto deluso. In questi undici pezzi, tutti scritti da lei e prodotti insieme a Mattias Tellez, protagonista della "Bergen Wave", la scena musicale che a Bergen si è formata negli ultimi vent'anni intorno all'etichetta indipendente Tellé Records (tra gli artisti legati ad essa anche i Kings of Convenience e i Röyksopp), Girl in Red racconta gioie e dolori di un'adolescente della Generazione Z, mettendo in musica la sua quotidianità: solitudini notturne ("I'm in New York, thinking of you / wondering what you are up to / from this lonely-ass hotel room / with a pretty good-looking view", canta in "Hornylovesickmess"), cotte ("You let the wrong people love you / but you don't see that, do you?", urla sui chitarroni e la batteria pop-punk di "You stupid bitch"), crisi personali ("Rue", "Body and mind").

Suoni sporchi e grezzi, atmosfere lo-fi, intimismo e disagio: le cifre stilistiche del genere ci sono tutte, tanto nei suoni quanto nei testi. Ma c'è anche un'attitudine pop che non guasta: canzoni come "Rue" o la stessa "Serotonin" non sfigurerebbero in alta rotazione sui grandi network radiofonici. E forse non è un caso che Girl in Red abbia scelto proprio "Serotonin" come singolo estratto dal disco a ridosso della sua uscita, cantando il pezzo pure nell'ospitata al "Tonight Show", programma di punta della tv americana condotto da Jimmy Fallon dove la scorsa settimana la cantautrice norvegese ha presentato "If I could make it go quiet". Noi la teniamo d'occhio e fareste bene a fare lo stesso.