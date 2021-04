“Fast Life 4” è un inno all’hip hop senza filtri

“Il mixtape, oggi in Italia, rappresenta un morto che cammina senza una meta.

Riportarlo alla luce in un'epoca in cui costruire album a tavolino è la quotidianità, sarebbe una grande mossa. La vita veloce è più viva che mai”. Gué Pequeno e Dj Harsh hanno ragione: oggi il mixtape, in Italia, spesso e volentieri si confonde nella massa, non ha nulla di speciale o di “diverso” nelle barre e nel sound ed è lavorato come un disco normale. Non ci sono quasi più differenze. Un tempo, per i mixtape, si rappava su basi di canzoni d’oltreoceano, tributando un artista o una scena. Con l’arrivo dello streaming e la pubblicazione dei progetti online, per una questione di diritti, questo non è stato più possibile. E abbiamo assistito alla proliferazione di dischi definiti “mixtape” che in realtà sono album come altri, in cui anche a livello di immaginario non si tende quasi mai a osare.

Velocità e crudezza

Come riaccendere quindi il fuoco sacro dei mixtape? Con la velocità, con la crudezza, con basi dal sound vecchia scuola, ma dal vestito elegante e contemporaneo. L’occasione è arrivata rispolverando una saga storica, quella dei “Fast Life”. L’ultimo capitolo, il terzo, risale a dieci anni fa. “Fastlife 4” è rap nella sua essenza, “cinema di strada” come spiegato, fra il serio e il faceto, nella intro “Disclaimer”: una dichiarazione di intenti fra lifestyle, citazioni, esagerazioni, mood all’americana fra pupe, droga e soldi, il tutto declinato in una chiave italiana. Gué ha spiegato che tutte le canzoni sono figlie di “one take”, cioè di flussi di coscienza, incastri e giochi di parole registrati “alla prima”.

Questa velocità, accompagnata da produzioni hip hop fatte e finite, regala un progetto senza filtri, tecnico, arrogante, ricco di flow e divertente. Astenersi moralisti o chi cerca per forza conscious rap. I temi sono stereotipati, è vero, ma qui raccontati con stile e con tantissimi richiami a cinema e letteratura. Al fianco di Dj Harsh, che con Guè ha sviluppato e firmato tutti i capitoli precedenti, ci sono anche PK, The Night Skinny e North of Loreto, (nuovo progetto elettronico di Bassi Maestro) e nei featuring compagni di viaggio come Lazza, Salmo, Marracash, Gemitaiz, Noyz Narcos, Rasty Kilo, MV Killa, Luché e il giovane Vettosi, classe 2003.

Salmo e Gué: il ritorno

Il mixtape è un viaggio che parte con brani “Lifestyle”, cioè Gué al 100%, e si sviluppa attraverso pezzi come “Alex”, un tributo ad "Arancia Meccanica": “nella vita ho più di una passione, le droghe, l'ultraviolenza e Beethoven”. Qui dopo dieci anni (l’ultimo feat insieme risale proprio al precedente capitolo della saga) e diverse incomprensioni, troviamo di nuovo insieme Salmo e Gué. Una collaborazione possibile grazie alla mediazione di Lazza, amico di entrambi. Si prosegue con due pezzi, fra i migliori del progetto: “Smith & Wesson freestyle” con Marracash, che riprende proprio un vecchio freestyle che i due avevano realizzato insieme, e “Champagne 4 the pain” con Gemitaiz e Noyz Narcos, quest’ultimo in forma smagliante su una produzione spettacolare.

In “Wagyu” Gué rappa “l'Italia ha qualcosa che non funziona, tipo la Pausini infama la morte di Maradona” mentre in “Marco Da Tropoja” tributa Marco Marko Hoxha, l'antagonista dei film “Taken” e “Taken 2”. Fra brani eccessivi e ghignanti come “Co$¥Mon€¥” e “Denim Giappo”, qui Gué si inventa attacchi come “non sei Vin Diesel, sei Vincenzo Gasolio”, si arriva ai due pezzi di chiusura: “Fast Life”, con la produzione elettro ricercata di Bassi Maestro, e “Vita Veloce freestyle”, titoli di coda di un vero mixtape come non si ascoltava da tempo.