Melodie e chitarre: i Teenage Fanclub sono una certezza

Una piccola grande certezza: più o meno ogni 5 anni arriva un disco dei Teenage Fanclub: ed è come se non fosse passato neanche un giorno. Quel suono, quelle melodie hanno definito un genere e costruito una solida fan base. Che però ha vissuto con trepidazione e un po' di sconcerto gli ultimi anni, che hanno portato a "Endless arcade".

L'addio di Gerald Love

La band si è retta, per buona parte della sua storia, su un triumvirato: Norman Blake (voce e chitarra), Raymond McGinley (voce e chitarra )e Gerard Love (voce e basso). Ognuno scriveva canzoni, e i dischi erano equamente divisi tra i tre: era parte dell'identità del gruppo, coeso ma fatto di forti penne/voci. Immaginatevi lo sconcerto dei fan quando Gerald Love ha abbandonato il gruppo nel 2018. O è stato fatto fuori? Tipici contrasti da band, quelli che speri non riguardino mai i tuoi artisti preferiti: visioni diverse, qualcuno che vuole andare in tour, qualcun altro no. La storia è stata raccontata nel dettaglio recentemente da Mojo: Dave McGowan è passato al basso e Euros Childs (ricordate i Gorky's Zygotic Mynci?) è entrato in formazione

Endless arcade

Dopo una serie di concerti antologici con la nuova formazione (i dischi storici suonati per intero), i TF sono tornati in studio. Il risultato è un altro album classico: le canzoni sono state scritte a metà da Blake e McGinley, ma l'approccio non è cambiato. Tra canzoni più acustiche ("The Sun Won't Shine On Me") e altre più elettriche (una per tutte: " Everything Is Falling Apart"), con il solito, delizioso e perfetto impasto di voci. Sono crudele se dico che l'assenza di Love si sente poco?

La canzone perfetta

"Home": un riff perfetto, melodia che ti porta dentro in un attimo, e una lunga coda elettrica. Un'apertura da 7 minuti che ricorda i capolavori della band, da "Neil Jung" (lo dico ogni volta: uno dei più bei titoli di canzoni di sempre) a "The concept". Semplicemente perfetta, come tutto l'album.