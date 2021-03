Il momento perfetto di Ghemon

Ghemon non ha paura di prendersi dei rischi.

In tempi non sospetti ha pubblicato album "suonati", pur essendo classificato come rapper: "Orchidee", inciso con i Calibro 35, rimane un piccolo gioiello nella discografia italiana recente. È andato a Sanremo con "Rose viola", portando sul palco dell'Ariston una pressoché inedita - per quello spazio - miscela tra nuovo soul e canzone italiana. Nel pieno del lockdown, è stato uno dei pochi artisti italiani a pubblicare un album, "Scritto nelle stelle", uscito nell'aprile 2020. Dopo appena 11 mesi eccolo di nuovo con "E vissero feriti e contenti". Se volessimo usare uno stereotipo, potremmo dire "l'album della maturità" - ma Ghemon è un artista musicalmente maturo da molti anni, solo che finalmente se ne sono accorti in molti. Piuttosto è il disco della serenità. Il suo "Momento perfetto".

Un sanremo diverso

Nel 2021 è andato all'Ariston per la terza volta: la prima, fu ospite di Diodato nel 2018. La seconda, nel 2019, si fece notare con "Rose Viola", soprattutto con la performance con i Calibro 35 e Diodato, che gli rese il favore: musicalmente uno dei momenti più belli degli ultimi anni a Sanremo, per me. Nel 2021, la sua "Momento perfetto" si è un po' persa: una canzone perfetta per lui, forse un po' complessa per quel palco e per quel cast. Una canzone-canzone per un palco dove spesso l'attenzione è (inevitabilmente) attirata da altro. Ma è stato importante esserci: ha consolidato il suo profilo, in un momento in cui nel panorama nostrano sono arrivati altri artisti che che miscelano suoni nu-soul con la tradizione italiana.

Una nuova vita

Che differenza fanno due anni, nella carriera di un artista. La pecca del Sanremo 2019 fu l'assenza di un disco subito dopo, che arrivò solo nel 2020 e senza "Rose viola". "Scritto nelle stelle" era figlio di un periodo complesso e difficile, che l'artista ha spesso raccontato sui social (dove è uno dei migliori, per tono ironico e idee). "E vissero feriti e contenti" è invece nato rapidamente, durante la pandemia: è l'album dell'accettazione di se stessi, delle proprie fragilità che diventano forze. Un'idea esplicitata come nell'introduzione parlata. che lo rende quasi un concept album.

In "Momento perfetto" si passa dal rap al soul alla canzone italiana. Così nelle 11 canzoni del disco ci sono diversi generi: si aggiungono il reggae ("Difficile"), l'elettronica, il pop. Ghemon si produce da solo e ha in parte cambiato squadra (Simone Privitera, Claudio La Rocca e Fabio Brignone, che si aggiungono a Claudio Seccia, già in "Scritto nelle stelle"). E fa tutto bemissimo: pur nei diversi generi frequentati, il risultato è comunque molto omogeneo. Ghemon ha trovato una sua identità musicale e narrativa, tanto che non ha featuring: c'è solo l'amico Rocco Tanica alle tastiere in "Non posso salvarti" (e un paio di skit della conduttrice e DJ Ema Stokholma).

La canzone

"La tigre" è una delle cose migliori dell'album, con echi della Indie Dance Music inglese, recentemente sperimentata anche nella forma canzone da artisti come Neneh Cherry nello stupendo "Broken politics" prodotto da Four Tet. Se in futuro Ghemon andasse in questa direzione, potrebbe aprire una nuova strada al pop italiano, dopo averlo contaminato con il nu-soul.