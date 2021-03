Le canzoni (poco) ispirate al film Judas and the Black Messiah

Da qualche anno c'è questa nuova moda - specialmente nell'ambito dell'hip-hop, cioè il nuovo pop – di prendere film, meglio se ambientati in un contesto afroamericano, che hanno una colonna sonora a sé stante, e far uscire un disco “Inspired by” contenente una serie di canzoni originali eseguite da artisti più o meno famosi, ma che non compaiono nel film.

Gli esempi precedenti

In passato è successo più volte. A memoria, i più famosi sono “Compton”, il bel disco del ritorno di Dr. Dre legato all'uscita del film “Straight Outta Compton” anche se il film conteneva (giustamente) solo canzoni storiche dei NWA, considerato che era una sorta di biopic. Poi è accaduto con “Black Panther” il cui disco “inspired by” era prodotto da Kendrick Lamar, ma nel film si poteva sentire solo “All the stars” di Lamar e SZA nei titoli di coda (il disco uscì prima del film e nella recensione pensammo che fosse anche la soundtrack) ; e infine anche ne “Il Re Leone” in versione live action con addirittura due dischi di Beyoncé le cui canzoni (alcune davvero notevoli) non compaiono nel film (forse solo una nei titoli finali).

Insomma, ormai è una consuetudine e davvero nessuno ci fa più caso, soprattutto se viene rispettato quel “inspired by”

Canzoni non sempre ispirate

Questo “Judas and the Black Messiah: The Inspired Album” continua la storia. Ma mentre gli esempi precedenti erano davvero ispirati per testi e suoni – le radici africane sia nel caso di “Black Panther” sia “The Lion King” - in questo lungo disco (22 brani per 70 minuti) molti brani non solo non sono particolarmente ispirati, ma alcuni vanno proprio nella direzione opposta rispetto alla trama e alle atmosfere del film.

Il film “Judas and the Black Messiah”, non ancora arrivato qui da noi, narra la storia dell'esponente del movimento delle Black Panther Red Hampton ed è incentrato in particolare sul complotto dell'FBI per indebolire e infine uccidere Hampton a Chicago, sua città natale.

Sebbene il film sembra sia più raccontato come un drama poliziesco che come un ritratto di Hampton, la figura di quest'ultima è sicuramente centrale: Hampton era un convinto anticapitalista che si ispirava a Marx, Lenin, Che e Mao, e quindi non aveva scrupoli ad andar contro i capitalisti neri per difendere la classe operaia. Alcune canzoni sono aderenti al contesto sia per atmosfere seventies (“Fight for you” di H.E.R., candidata ai Golden Globes) sia per testo ("All Black" di G Herbo contro la brutalità della polizia e "Plead The .45th" di Smino & Saba, peraltro tutti rapper di chicago). Dall'altra parte però ci sono brani che vanno in tutt'altra direzione: “Broad Day” di Hit-Boy (peraltro produttore esecutivo del disco) è tutto bitch-money-dope e “Rich Nigga Problem” di A$AP Rocky sugli aspetti negativi della fama, come pure il pezzo di Dom Kennedy che sembra non abbia proprio visto il film. .

Tracce da salvare

Per fortuna all'interno del disco ci sono cose davvero notevoli, come il ritorno di Rakim nella bonus track e NAS (“EPMD”). C'è Black Thought che insegna a tutti come si rappa in “Welcome to America” che potrebbe davvero diventare una hit, come pure “What it feels like” dove Jay-Z torna a fare quello che sa fare meglio (oltre agli affari).

Complessivamente un disco hip-hop vario e slegato con alcune cose notevoli per questo 2021, ma che c'entra poco con il film da cui dovrebbe essere ispirato.