Più Fulminacci per tutti, grazie

Mischiare Silvestri, Jovanotti, i Beatles e Dalla è un'operazione delicatissima e dalle scarse probabilità di successo. Nemmeno l'infallibilità di un computer come quello con il quale Fulminacci, tramite l'intelligenza artificiale, ha mischiato immagini diverse tra loro per realizzare le bizzarre copertine dei singoli e dell'album, riuscirebbe ad evitare un Frankestein dall'aspetto deforme e ripugnante sovrapponendo quattro nomi considerati ciascuno un gigante nel proprio campo di gioco. Ma il talento del cantautore romano è ben superiore alla precisione di un computer.

E da queste parti - non è un mistero - ce ne siamo accorti presto. Ha 23 anni, ma fa musica con la stessa libertà di un cinquantenne che dopo aver saziato discografici, pubblico e radio può finalmente permettersi di suonare ciò che vuole, e come lo vuole. Lo aveva messo in chiaro già con il disco d'esordio ".La vita veramente", due anni fa: "Io canto la mia opinione così che si diffonda", diceva nel ritornello di "Borghese in borghese". E lo ribadisce ora con "Tante care cose", che di quell'album è l'atteso successore.

Per incidere il disco si è preso praticamente due anni.

Il tempo necessario per studiare, approfondire ed evitare di ripetersi, dimostrare che c'era dell'altro oltre al cantautore con la chitarra che guardava alla scuola romana di vicolo del Fico. Di fronte ai paragoni ingombranti con i grandi ai quali è stato accostato non è scappato. Tutt'altro. Si è rimboccato le maniche e ha fatto sì che quelle citazioni diventassero ancor più esplicite: "Mi piace la musica, quella dei grandi / e dopotutto può essere un atto d'amore rubargli le idee", canta in "Forte la banda". Dei Beatles riprende le melodie: nel giro di accordi di "Santa Marinella" c'è il McCartney più classico, con quel "na na na na na" dello special che fa tanto "Hey Jude" (e anche un po' Vasco). Che però incontra la dimensione onirica e poetica della scrittura di Dalla: "La mia città è un presepe in mezzo alle montagne / bianche ed ostinate come vecchie cagne". Di Jovanotti riprende la scanzonatezza: "Miss Mondo Africa" è roba da Fulminacci Beach Party, tra passaggi semi-rap (con quel .Ciaobellocomestaibellocomemé che sembra uscire fuori da un pezzo di "Lorenzo 1994"), i fiati (suonano Daniele Moretto e Claudio Allifranchini, già nei dischi di Mina, Ritmo Tribale, 883 e Dirotta Su Cuba) e il Fender (c'è Fabio Visocchi, con Bassi Maestro e Colle Der Fomento). Da ballare dalla prima all'ultima nota. A Silvestri s'ispira naturalmente per l'argutezza e la vulcanicità. Come quando in "Un fatto tuo personale" canta del disorientamento della sua generazione puntando il dito contro certi vizi della società: "E benvenuto nell'era delle parole senza articolo / di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo / del sogno più grande del mondo che diventa piccolo / e chissà quale è il prossimo bullo che diventa un idolo". Non vi convince? Fulminacci insiste: "Poi qui vince chi se ne frega e non paga le tasse / del bene di tutti davvero un po' ci importasse / terremo le braccia e le aspettative più basse". Con "Tattica" a Sanremo 2021 avrebbe conquistato il podio senza nemmeno fare chissà quale sforzo, ma avrebbe corso il rischio di essere identificato per sempre come l'erede del cantautore di "Salirò": è uno dei passaggi più spassosi del disco.

Sarà che i pezzi non sono passati poi per chissà quante mani oltre a quelle di Federico Nardelli e Giordano Colombo (al fianco di Fulminacci già ne "La vita veramente"), che qui suonano anche batterie, pianoforte, chitarre e sintetizzatori. Ma "Tante care cose" spazia con credibilità dal cantautorato classico de "Le biciclette" a altri più pop come "La grande bugia", passando pure per episodi più estremi e quasi inetichettabili come "Canguro". "Un fatto tuo personale" è nata dalla collaborazione con Frenetik&Orang3, mentre in "Santa Marinella" la produzione è di Tommaso Colliva, vincitore di un Grammy nel 2015 con "Drones" dei Muse, che ha saputo impreziosire il brano con un arrangiamento delicato e senza tempo: la suonano fuoriclasse come Fabio Rondanini (batteria), Roberto Dragonetti (basso), Raffaele Scogna (pianoforte) e Massimo Martellotta (chitarre), sul tappeto d'archi di Carmelo Patti.

Non sbancherà sulle piattaforme di streaming, come non sbancò "La vita veramente" (il pezzo con più ascolti di quel disco su Spotify è "Tommaso", 6.

4 milioni di stream in due anni ad oggi), perché non è quello il posto di Fulminacci nella scena italiana. Sono altri gli obiettivi che il cantautore vuole raggiungere, e con il tempo li raggiungerà. In barba ai luoghi comuni che mette in fila in "Forte la banda": "Basta coi valori, coi vecchi generali, coi santi di questo rock and roll / basta con i toni leggeri, con le accuse pesanti, è dovere e diritto guardare in avanti". Lui si tira fuori nella corsa al ribasso alza l'asticella: "Ma la musica pop la puoi fare soltanto se c'hai delle idee". Più Fulminacci per tutti, grazie. .