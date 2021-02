Tash Sultana approda alla "Terra firma"

Un giorno o l'altro bisognerebbe fare una ricerca empirica qualitativa e quantitativa a sui secondi e terzi dischi delle "next big thing": prendere in rassegna quello che si dice in attesa delle uscite di artisti celebrati come il futuro della musica, e accompagnare il tutto con una serie di interviste in profondità (non quelle giornalistiche, ma quelle che si fanno per le ricerche, appunto) sulle aspettative delle case discografiche e degli artisti stessi. Alle interviste giornalistiche, invece, gli artisti rispondono più meno sempre allo stesso modo: "Sono rimasto/a me stesso/a, non ho cambiato la mia musica".

Chissà cosa direbbe un'artista come Tash Sultana, anticonformista per natura, eppure oggetto di aspettative enormi da prima che uscisse il debutto "Flow state".

A due anni e mezzo di distanza, ecco il "difficult second album", "Terra firma".

La storia

Australiana, nasce come busker, poi viene notata da una major. Tra il 2017 e il 2018 inizia a crescere l'hype e, per una volta, è assolutamente giustificato. È una cantautrice anomala, scrive ottime canzoni ma ha un approccio "di strada" e basato sulla sperimentazione e sull'improvvisazione che piace ai rockettari. Vederla dal vivo è un'esperienza; quando, nell'estate 2018, esce "Flow state" c'è il problema di tradurre su disco quella forma "fluida", fin dal titolo. Usa loop station e pedaliere, come Ed Sheeran: la speranza forse era ripetere quel percorso, ma somiglia di più ad Ani DiFranco incrociata con John Mayer.

L'album

Con "Terra firma", Tash Sultana ha probabilmente trovato la sua dimensione: un soul-pop-rock con un po' di elettronica e molta chitarra, tra il funky e il suono liquido del jam-rock. Ricorda molto, John Mayer, appunto, che nel frattempo non è più solo un cantautore da classifica ma è diventato un simbolo di quel mondo, prendendo il posto di Jerry Garcia nei Dead & Co. In altri momenti, come in "Dream My Life Away", torna in mente Bon Iver, mentre "Pretty lady" è quanto di più vicino possibile ad un singolo: su Spotify è già oltre i 22 milioni di stream.

Un nuovo "Flow state"

Numeri a parte "Terra firma" ha il pregio di essere più omogeneo rispetto all'esordio e, inevitabilmente, più maturo: forse solo ora Tash Sultana ha trovato il suo "Flow state" anche in studio. "Terra firma" non perde mai di vista la forma canzone e la melodia, ma Tash Sultana non fa dimenticare di essere una virtuosa, una con una sua visione musicale precisa che non ha (quasi) nulla a che vedere con la musica che gira intorno.

Sicuramente non è né pop né accessibile come Sheeran o come il primo Mayer, quello di "Room for squares". Altrettanto sicuramente è più accessibile adesso di 3 anni fa - e sono certo che qualcuno la accuserà di essersi "svenduta". Ma l'album è un tassello importante di crescita artistica di un nome importante, che unisce qualità e quantità (ben 60 minuti).