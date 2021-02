Il rock, secondo i Black Crowes

L'ultimo concerto che avrei dovuto vedere prima della pandemia era quello dei Black Crowes: nel febbraio 2020, dopo il Festival di Sanremo dovevo andare a Londra alla presentazione del tour e della reunion. Poi una questione famigliare mi fece rimanere a Milano e ci andò solo un collega. Pensai che tanto li avrei rivisti a novembre: invece dovremo attendere la fine del 2021, se andrà bene. Piccola grande consolazione, nel frattempo: finalmente arriva la ristampa di "Shake Your Money Maker”, che ha compiuto 30 anni l'anno scorso.

Gli anni '90 e il rock

Quando uscì questo disco ero un ragazzino alla continua ricerca di nuovo rock. Me lo consigliò un amico-mentore grande appassionato di blues, che mi faceva cassettine con i classici. Sua moglie aveva il negozio di dischi della città (esiste ancora: grazie Muzak!) e quando arrivò me lo suggerì. Mi ricordo bene l'effetto che mi fece: un album spiazzante e potente, molto diverso dalla musica che girava intorno in quel periodo. Era l'inizio del 1990 e il grunge non era ancora esploso. Fu amore a prima vista: sono rimasti una delle mie band preferite, nonostante tutto e nonostante la telenovela che ha visto i due fratelli Robinson lavare i panni sporchi in pubblico fino a quella che sembrava la fine, del 2013.

Con il senno di poi, il mio album preferito della band rimane "Amorica", che sarebbe arrivato 4 anni dopo e conteneva quella sequenza pazzesca "Ballad in urgency"/"Wiser time". Ma "Shake Your Money Maker” suona ancora benissimo oggi, forse perché suonava già fuori dal tempo allora: tra gli Stones e il blues rock, con vette assolute come "Jealous again" e le ballate "She talks to angel" e soprattutto "Sister luck", con quell'incrocio tra la voce iper espressiva di Chris e le chitarre di Rich (qua, se interessa, c'è la storia completa del disco)

La ristampa

Nella versione 3 CD, "Shake your money maker" è notevole: il secondo CD contiene diversi inediti, tra cui due demo dei Mr. Crowe's Garden, la band pre-Black Crowes: c'è anche la prima versione di "She talks to angels". Anche tra i demo e gli inediti ci sono cose notevoli: la mia preferita rimane la versione rock di "Jealous guy" di John Lennon.

Il box si chiude con un concerto: ne hanno pubblicati molti, soprattutto dagli anni zero in poi - furono una delle prime band a usare nugs.net, la piattaforma dei bootleg ufficiali. Ma questo è notevole: denominato "The Homecoming Concert", fu quello del ritono a casa alla fine del 1990, ad Atlanta, dopo che il disco era esploso. Le versioni delle canzoni del disco sono ancora più potenti, e in scaletta ci sono inediti come "You’re Wrong" o brani che sarebbero apparsi sul secondo album "Shake ‘Em On Down". Ma andate dritti alla versione rock blues di "Get back" dei Beatles: uno spettacolo.

Non vedo l'ora di rivederli dal vivo.