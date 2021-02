Il rock, secondo i Black Crowes

L'ultimo concerto che avrei dovuto vedere prima della pandemia era quello dei Black Crowes: nel febbraio 2020, dopo il Festival di Sanremo dovevo andare a Londra alla presentazione del tour e della reunion. Poi una questione famigliare mi fece rimanere a Milano e ci andò solo un collega. Pensai che tanto li avrei rivisti a novembre: invece dovremo attendere la fine del 2021, se andrà bene. Piccola grande consolazione, nel frattempo: finalmente arriva la ristampa di "Shake Your Money Maker”, che ha compiuto 30 anni l'anno scorso.

Gli anni '90 e il rock

Quando uscì questo disco ero un ragazzino alla continua ricerca di nuovo rock. Me lo consigliò un amico-mentore grande appassionato di blues, che mi faceva cassettine con i classici. Sua moglie aveva il negozio di dischi della città (esiste ancora: grazie Muzak!) e quando arrivò me lo suggerì. Mi ricordo bene l'effetto che mi fece: un album spiazzante e potente, molto diverso dalla musica che girava intorno in quel periodo. Era l'inizio del 1990 e il grunge non era ancora esploso. Fu amore a prima vista: sono rimasti una delle mie band preferite, nonostante tutto e nonostante la telenovela che ha visto i due fratelli Robinson lavare i panni sporchi in pubblico fino a quella che sembrava la fine, del 2013.

Con il senno di poi, il mio album preferito della band rimane "Amorica", che sarebbe arrivato 4 anni dopo e conteneva quella sequenza pazzesca "Ballad in urgency"/"Wiser time". Ma "Shake Your Money Maker” suona ancora benissimo oggi, forse perché suonava già fuori dal tempo allora: tra gli Stones e il blues rock, con vette assolute come "Jealous again" e le ballate "She talks to angel" e soprattutto "Sister luck", con quell'incrocio tra la voce iper espressiva di Chris e le chitarre di Rich (qua, se interessa, c'è la storia completa del disco)

La ristampa

Nella versione 3 CD, "Shake your money maker" è notevole: il secondo CD contiene diversi inediti, tra cui due demo dei Mr. Crowe's Garden, la band pre-Black Crowes: c'è anche la prima versione di "She talks to angels". Anche tra i demo e gli inediti ci sono cose notevoli: la mia preferita rimane la versione rock di "Jealous guy" di John Lennon.

Il box si chiude con un concerto: ne hanno pubblicati molti, soprattutto dagli anni zero in poi - furono una delle prime band a usare nugs.net, la piattaforma dei bootleg ufficiali. Ma questo è notevole: denominato "The Homecoming Concert", fu quello del ritono a casa alla fine del 1990, ad Atlanta, dopo che il disco era esploso. Le versioni delle canzoni del disco sono ancora più potenti, e in scaletta ci sono inediti come "You’re Wrong" o brani che sarebbero apparsi sul secondo album "Shake ‘Em On Down". Ma andate dritti alla versione rock blues di "Get back" dei Beatles: uno spettacolo.

Non vedo l'ora di rivederli dal vivo.

Tracklist

CD1: Shake Your Money Maker (2020 Remaster)

Twice As Hard

Jealous Again

Sister Luck

Could I’ve Been So Blind

Seeing Things

Hard To Handle

Thick N’ Thin

She Talks To Angels

Struttin’ Blues



Stare It Cold

Mercy, Sweet Moan



CD2: More Money Maker: Unreleased Songs and B-Sides

Charming Mess

30 Days In The Hole

Don’t Wake Me

Jealous Guy

Waitin’ Guilty

Hard To Handle (With Horns Remix)

Jealous Again (Acoustic Version)

She Talks To Angels (Acoustic Version)

She Talks To Angels (Mr. Crowe’s Garden Demo)

Front Porch Sermon (Mr. Crowes Garden Demo)



CD3: The Homecoming Concert: Atlanta, GA December 1990

Introduction

Thick N’ Thin

You’re Wrong

Twice As Hard

Could’ve Been So Blind

Seeing Things

She Talks To Angels

Sister Luck

Hard To Handle

Shake ‘Em On Down

Get Back

Struttin’ Blues

Words You Throw Away

Stare It Cold

Jealous Again