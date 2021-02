La confortevole vertigine dei Notwist

Si muovono in dissolvenza i fratelli Acher, evanescenti e leggeri da apparire quasi surreali in mezzo a tanta moderna frenesia. Markus alla chitarra e Micha al basso, insieme al nuovo socio Chico Beck ai synth, hanno ricomposto la propria inafferrabile alchimia nel primo album di inediti dei Notwist in sette anni, “Vertigo Days”. Sfuggendo ancora una volta alle etichette.

Tra echi di new wave, coloriture ambient, spirito soul, incursioni post e kraut rock, la band bavarese ondeggia in quattordici tracce che si sviluppano in un estatico collage fatto di stratificazioni e sospensioni. Una colonna sonora ipnotica e riflessiva ideata per sequenze ancora tutte da girare. Sibila di delicatezza e malinconia, mentre i testi corrono volentieri all'assurdo ("Questa non è l'era glaciale", "La notte è troppo buia per dormire"), lasciandoci nel dubbio che forse questa realtà è soltanto una delle mille illusioni possibili.

"L'unica certezza è che non ci sono certezze"

Una circostanza tanto incredibile quanto avvincente che i Notwist sembrano aver colto nell’anomalia di questi tempi carichi di troppe indecisioni.

Tanto scompiglio che ha finito per condizionare l’intero album al punto da trasmettere lo stesso senso di disorientamento emotivo, in cui tutto però, tra allegria e tristezza, è esattamente al proprio posto. “L’unica certezza è che non ci sono certezze” ha infatti dichiarato Markus Acher, indicando come queste tracce possono muoversi in più direzioni, secondo una poetica scomponibile, a tratti onirica e a tratti del tutto concreta, di una realtà che sposta liberamente gli orizzonti dalle relazioni personali a un insondabile quanto misterioso infinito. Il senso di vertigine che il titolo del disco chiama in causa è così amplificato dai pattern elettronici, dai giri armonici, dai riverberi come pure dai quei tintinnii che sembrano volersi propagare all’infinito, ben oltre la chiusura della conclusiva “Into love again”.

Una suite senza confini

Alternando episodi del tutto eterei ad altri decisamente più terreni, i Notwist si confermano artigiani eccellenti nel combinare strumentazioni acustiche ed elaborazioni elettroniche, ma anche nell’inserire nel proprio sound contributi di artisti tanto differenti per estrazione geografica e stilistica senza alcuna forzatura. Se le note di “Vertigo Days” si aprono con le percussioni sciamaniche di “Al Norte” infatti, i registri si fanno presto più vellutati, con i sussurri fiabeschi di “Into love/Stars” e, soprattutto, con le suggestioni futuristiche dei beat di “Ship”, cantata in giapponese grazie alla collaborazione di Saya Ueno del duo pop nipponico Tenniscoats. In “Al Sur”, la voce di Juana Molina sposta le coordinate verso l’Argentina e le incursioni del clarinetto della compositrice Angel Bat Dawid riempie di ricami jazz le atmosfere à la New Order di “Into the ice age”.

Ancora, il trio ammicca alla nostalgia romantica di “Loose ends” e al pop vagamente solare di “Sans soleil”, alle sperimentazioni di “Ghosts” e ai Blur di fine millennio ripresi con nuova grazia nella vicenda di due amanti mano nella mano nel mezzo di una rivolta di “Oh sweet fire”, intonata dal polistrumentista americano Ben LaMar Gay.

Solo una delle mille illusioni possibili

Nella lunga suite di “Vertigo Days” si alternano in questo modo ottimismo e disillusione senza soluzione di continuità, mettendo in campo quell’approccio confortante e insieme pensieroso che i Notwist nei loro tre decenni di attività hanno destrutturato alla ricerca del proprio equilibrio. In bilico tra pacatezza e impazienza, per adattarsi a quella condizione fin troppo umana di non avere mai le risposte giuste.