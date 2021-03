Solo Lana Del Rey poteva mettere in un suo disco una canzone su Tammy Wynette

Cambiano solamente il titolo, la copertina e le canzoni.

Per il resto rimane tutto uguale a "Norman fucking Rockwell!", che a sua volta recuperava le atmosfere di "Lust for life", che a sua volta era un aggiornamento di "Honeymoon", non troppo diverso da "Ultraviolence". Cori ipnotici, melodie senza tempo, atmosfere americane, tra folk e country, grandi praterie e suggestioni da road movie di fine Anni '60 / inizio Anni '70. Niente colpi di scena, niente sorprese. Lana Del Rey non ha alcuna intenzione di cambiare. E lo dice chiaramente in "Dark but just a game", una delle undici canzoni-manifesto che compongono il suo nuovo album, "Chemtrails over the country club": "We keep chaning all the time / The best ones lost their minds / So I'm not gonna change / I'll stay the same". Come a dire: se vi aspettate da me fuochi d'artificio e clamore, non provateci neppure ad ascoltarmi. Passate direttamente alla femcee del momento.

Niente compromessi

La diva del pop americano non sembra essere disposta a scendere a compromessi (ha già dato con il duetto con The Weeknd, quattro anni fa). Non insegue le mode, semmai le detta E sì, stancherà pure: i 45 minuti della durata di "Chemtrails over the country club" sembrano non passare mai e le canzoni si somigliano fin troppo l'una con l'altra.

Ma ha quantomeno un'identità precisa, netta. Un pezzo di Lana Del Rey lo riconosci con poco: il suono quasi sommerso del piano, una melodia classicissima, appena sussurrata, con quella voce da gattamorta. Non è scontato, di questi tempi, nell'era delle writing sessions collettive che vedono gli hitmakers scrivere canzoni buone indistintamente per questa o quell'altra popstar. I pezzi, Lana, se li scrive da sé: li firma tutti insieme a Jack Antonoff, suo braccio destro da ormai qualche anno a questa parte (è l'eminenza grigia del pop-rock stiloso e di classe: lavora anche con Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, per fare qualche nome), che nel disco suona praticamente tutti gli strumenti su tutte le tracce (pochissime le integrazioni, come i fiati di Evan Smith sulla title track, su "Wild at heart", su "Dance till we die" e su "For free", o la pedal steel di Mikey Freedom Hart su "Breaking up slowly").

Nostalgic pop

I testi sono sempre ermetici, criptici. E molto, molto malinconici. In "White dress" la cantautrice ricorda com'era la sua vita prima della fama, quando ascoltava i White Stripes e i Kings of Leon al tramonto. In "Dance till we die" sostiene di appartenere a un altro mondo, di essere più vicina a una Joni Mitchell o a una Joan Baez che a una popstar contemporanea. In "Let me love you like a woman" dice che vuole solo essere sé stessa: "Let me shine like a diamond / Let me be who I'm meant to be / Talk to me in poems and songs / Don't make me be bittersweet". In questo nostalgic pop, che sa di vecchie foto in bianco e nero (proprio come quella della copertina, uno scatto che sembra uscire fuori dalla scatola dei ricordi della nonna), colpisce "Breaking up slowly", in duetto con Nikki Lane (protagonista della scena country americana contemporanea).

Icona country

La canzone è ispirata alla figura di Tammy Wynette, personaggio tragico del country a stelle e strisce: nota per la hit "Stand by your man", fu costretta a sottoporsi a una trentina di delicatissimi interventi chirurgici nel corso della sua vita. Che ad un certo punto la resero pure dipendente dagli antidolorifici, costringendola a ricoverarsi in una clinica di rehab. Si sposò quattro volte prima di trovare il vero amore. Morì prematuramente, a soli 55 anni: la ritrovarono senza vita sul divano di casa sua, uccisa da un coagulo di sangue nel polmone. Tra le star del pop chi può cantare una storia del genere in una sua canzone? Anche questo vuol dire essere Lana Del Rey.