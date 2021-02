L'omaggio di Little Steven ai Beatles (con Paul McCartney)

Dio salvi la regina, ma anche Little Steven: senza di lui sarebbe un mondo (musicale) più noioso. A ricordarcelo arriva questo nuovo album dal vivo: un omaggio ai Beatles, registrato al leggendario Cavern Club di Liverpool, ovvero il locale dei primi passi dei Fab Four. E c'è pure Paul McCartney, con cui Van Zandt salda un conto in sospeso.

From Macca...

È il luglio 2012: Springsteen e la E Street Band suonano ad Hyde Park. Arriva l'ospite: Paul McCartney. Solo che sul più bello, durante "I saw her standing there", le autorità staccano la corrente perché si è superato l'orario massimo consentito, e i residenti protestano. Un evento storico, a suo modo, di cui si parlò molto al tempo. Macca e Bruce si sono poi ritrovati altre volte, nel 2016 e nel 2017 e quel duetto l'hanno terminato. Ma nel 2017 Paul andò a trovare anche Little Steven durante il suo concerto londinese alla Roundhouse: la prima canzone di questo concerto è il duetto su "I Saw Her Standing There", l'unfinished business viene sistemato anche con il chitarrista.

...To Mecca

Negli stessi giorni del 2016, Little Steven porta la sua band, i Disciples of soul, al Cavern Club di Liverpool per un concerto a sopresa: "If rock 'n' roll is my religion, this is Mecca" spiega il chitarrista, cresciuto a pane e British Invasion. E il set è tematico: canzoni dei Fab Four, ovviamente ("Magical Mystery Tour" , "All You Need Is Love", "Good Morning Good Morning"), ma anche brani del primo repertorio della band, come "Soldier Of Love (Lay Down Your Arms)", cantata da Arthur Alexander (e che qualcuno si ricorderà nella versione dei Pearl Jam: era il lato B di "Last kiss"). Un concerto breve, poco più di 30 minuti documentati anche in DVD, ma perfetto: il suono della band è potente, Little Steven ama queste canzoni e si sente.

Il Soulfire è ancora acceso

"From Macca to Mecca" è parte della terza uscita di "Soulfire Live!" doppio disco dal vivo uscito originariamente solo in digitale nel 2018, poi in poco dopo in versione di 3CD. Contiene registrazioni dal tour di "Soulfire", l'album del ritorno da Solista inciso mentre il Boss era impegnato a Broadway. Fu un'operazione fatta più per amore che per soldi: una band numerosa, ricca come suono (una sezione di fiati e tre coriste) ma non economicamente, molto costosa da portare in giro. Ma qua sta il senso dell'operazione: passione per la musica e basta.

La canzone

Se vi piace questo suono, "Soulfire Live!" è da recuperare nella versione estesa, ora disponibile anche sulle piattaforme: nel terzo disco sono presenti cover di Tom Petty, Ramones, Ac/Dc e duetti con Richie Sambora, Peter Wolf e soprattutto con Bruce Springsteen, su "Tenth Avenue freeze out" e soprattutti sulla canzone simbolo del Jersey Sound, "I don't want to go home", che Little Steven scrisse per Southside Johnny.