I Killers riesumano il loro disco di Natale

Per fare una canzone di Natale o addirittura un disco a tema è necessario saper flirtare con il kitsch e con l'ironia, con il massimalismo e i buoni sentimenti a buon mercato, tra il ridicolo e il sublime; tutti elementi con cui i Killers, la band di Las Vegas capitanata da Brandon Flowers riescono a giostrare perfettamente e per questo hanno riesumato questo “Don’t Waste Your Wishes” uscito nel 2016 per un periodo limitato in CD e su iTunes.

La genesi del disco

Il buon Brandon e soci hanno proprio una fissazione per il Natale così ogni anno dal 2006 al 2016 prima delle feste di Natale hanno lanciato una nuova canzone a tema, spesso corredata anche da un video il più delle volte ironico e scherzoso, magari andandolo a presentare in qualche late show o facendosi accompagnare da qualche guest prestigioso. Questo disco, pubblicato nel 2016 solo per i fans, raccoglie tutte queste canzoni: considerato il recente lavoro dei Killers,"Imploding the mirage", inevitabilmente penalizzato dal Covid, hanno deciso di rilasciarlo su tutte le piattaforme disponibile per tutti. Peraltro tutti i proventi ricavati da ciascuna canzone natalizia andava a (RED) l'ente di beneficienza fondato da Bono Vox.

Le canzoni

Gli amanti dei Killers che non conoscevano ancora queste canzoni apprezzeranno sicuramente la riproposizione del loro suono nella canzone di “A great big sled” con la cantante dei Curve Tony Halliday. Nel corso degli anni le canzoni erano abbinati a video molto divertenti come quello di “Don't shoot me Santa” dove il tour manager della band di Las Vegas interpretava un Babbo Natale vendicativo nei confronti della cantante che prosegue anche in altre due canzoni (“I feel it in my bones” e “Dirt Sleeding” dove viene coinvolto anche l'attore Richard Dreyfuss).

Ma non ci sono solo joke songs in questo disco: "Joseph, Better You Than Me" con nientepopodimeno che Elton John e Neil Tennant dei Pet Shop Boys è una signora canzone, come pure l'originale storia d'amore mariachi “Happy Birthday Guadalupe!”. “Christmas in LA” è un'altra ballad che non guasterebbe in un normale disco dei Killers (qui insieme ai Dawes).

Non manca poi alla fine il classico standard “I'll be home for Christmas” cantata da Brandon Flowers insieme l'insegnante di quarta elementare che lo ha ispirato a entrare nella musica. Perché i buoni sentimenti non possono certo mancare in un disco di Natale.