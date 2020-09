Come Dylan, Emma Swift contiene moltitudini

Il titolo di questo album è stupendo e il contenuto rispetta le aspettative che crea. Spiegare le battute e i calembour è brutto ma sì, "Blonde on the tracks" gioca con i titoli di due famosi album di Bob Dylan, con il fatto che Emma Swift, Australiana trapiantata a Nashville, è bionda e segue le tracce di uno dei più grandi di sempre.

Verso la metà di agosto ho visto un tweet dei Wilco (l’album è prodotto da Pat Sansone, il musicista-factotum della band), ho ascolto la prima canzone su Bandcamp, e mi è bastato per comprare tutto l'album. Non me ne sono pentito.

Hanno ancora senso le cover?

Se non si è capito, “Blond on the tracks” è un album di cover di Bob Dylan. Il che pone un problema: hanno un senso le cover? Un album intero dedicato al repertorio di solo artista? Un formato che per un certo tempo andava di moda, e altrettanto facilmente veniva criticato. Poi Dylan è una sfida nella sfida. Il suo repertorio è talmente gigantesco e legato al suo autore, che appena lo tocchi rischi di far danni; ci vuole personalità e coraggio - o incoscienza - per cantare una sua canzone. Oppure molta esperienza, e ci si salva in corner.

Emma Swift rientra nella categoria “personalità” e questo risponde alla domanda iniziale. Si, le cover hanno senso quando c’è un’idea, che però non prevarica la versione originale.

Emma Swift contiene moltitudini

Il disco è bello vario: “I contain moltitudes” dall’ultimo disco è una bella scelta, perché il disco stesso - non solo Bob Dylan - contiene moltitudini. “One of Us Must Know (Sooner or Later)” ha un lato oscuro perfetto, quasi alla Elvis Costello mentre le due canzoni da “Blood on the tracks” (“Simple twist of fate” e “You're A Big Girl Now”) sono altrettanto pulite e ben suonate. Ma alla fine è la personalità vocale di Emma Swift che spicca: sembrano canzoni scritte da/per lei.

La canzone imperdibile

La cover di “Queen jane aproximately”, con l’elettrica a 12 corde (Robyn Hitichock), alla Byrds. Una versione alla “Mr. Tambourine man”, per intenderci, che suona originale e rispettosa allo stesso tempo. Perfetta.

Bandcamp, fuori dal mainstream e dentro l'etica?

Una piccola nota finale: il disco si trova solo su Bandcamp, e vale tutti i soldi (10 dollari). In un periodo in cui gli artisti si lamentano di Spotify e delle loro politiche orientate ai singoli (ma lasciano la musica sulle piattaforme, pure per pochi spiccioli), ecco questa è una bella scelta. Perché Bandcamp è la migliore piattaforma per ascoltatori ed artisti: la più equa e la più ricca per musica rock, indie ed elettronica fuori dal mainstream.

TRACKLIST

Queen Jane Approximately

I Contain Multitudes

One of Us Must Know (Sooner or Later)

Simple Twist of Fate

Sad Eyed Lady of the Lowlands

The Man In Me

Going Going Gone

You're A Big Girl Now