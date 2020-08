I dischi fondamentali del rock: "Judee Sill" di Judee Sill

Cantava De Andrè che i diamanti sono sterili e dal letame nascono i fiori. Un concetto simile esprimeva Judee Sill in un’intervista del 1972: “È nel fango che cresce il loto”. Poteva dirlo con cognizione di causa la ventisettenne cantautrice californiana, avendo trascorso la vita intera rivoltandosi con il corpo metaforicamente nel primo – bad girl se mai ve n’è stata una nel rock: nella sua fedina penale detenzione di sostanze, spaccio, prostituzione, truffe, rapine a mano armata – nel mentre l’anima anelava a una bellezza assoluta. Di lì a sette anni sarà cenere disciolta nel Pacifico, probabilmente suicida, indimenticabile per quanti l’avevano incrociata nel breve cammino terreno e già dimenticata da un’industria discografica che aveva scommesso su di lei come su una nuova Joni Mitchell dopo che i Turtles avevano portato in classifica "Lady-O".

In prima persona Judee nelle graduatorie di vendita non entrò mai, neppure quando andò in tour con i CS&N all’apice della fama e suoi grandi ammiratori. Relegata a segreto iniziatico dalla trentennale irreperibilità dei suoi due soli album (dopo questo HEART FOOD, del 1973), Judee Sill è riemersa dalle nebbie del tempo seguendo percorsi quanto mai tortuosi. Da allora in molti la considerano sorta di contraltare al femminile di Nick Drake. Solo, dalla vita infinitamente più drammatica.

